Lounge Manager - Aspire Arlanda Airport
2025-10-14
Bli en del av något nytt. Bli en del av Aspire Lounges Sweden.
Vi bygger något extraordinärt, en helt ny Aspire Lounge på Stockholm Arlanda Airport. Det här är din möjlighet att forma framtidens gästupplevelse inom flygplatsvärlden och leda ett team som skapar oförglömliga upplevelser för varje gäst, varje dag.
Om Swissport Lounges
Swissport driver över 80 Aspire Lounges världen över och välkomnar varje år miljontals resenärer. Med mer än 35 års erfarenhet av prisbelönt gästservice erbjuder vi komfort, kvalitet och elegans i en lugn och sofistikerad miljö, den perfekta starten på varje resa.
Nu etablerar vi för första gången Aspire-konceptet i Sverige och söker rätt person att leda denna spännande nysatsning på Arlanda.
Om rollen
Som Lounge Manager har du en central roll i uppstarten och driften av Swissports första Aspire Lounge i Sverige. Du ansvarar för att bygga teamet, etablera verksamheten och säkerställa att varje gäst, oavsett om det är en affärsresenär, en barnfamilj eller ett par på väg ut i världen, får en upplevelse i världsklass.
Det här är en praktisk och närvarande ledarroll i en dynamisk flygplatsmiljö. Du leder från golvet, inte bara från kontoret. Du finns nära ditt team, lyssnar, stöttar och inspirerar. Vi söker en person som genuint värdesätter människor, tror på samarbete och vet hur man skapar en stark servicekultur från första dagen.
Rollen omfattar både front of house och back of house. Du kommer inte själv att laga mat, men du ansvarar för en mindre köksverksamhet och arbetar nära både kock och serviceteam. Som Lounge Manager ser du till att samarbetet mellan kök, service och gästupplevelse fungerar smidigt och att mat, presentation och service alltid håller högsta standard.
Du ansvarar för den dagliga driften, säkerställer att Swissports och flygbolagens krav och kvalitetsnivåer uppfylls, samt följer upp verksamhetens resultat. Samarbete är avgörande, både med ditt team och med flygplatsens partners, leverantörer och Swissports ledning i Finland och övriga Europa.
Ansvarsområden
Du tar helhetsansvar för loungeverksamheten från uppstart till stabil drift. Det innebär att du rekryterar, utbildar och motiverar ditt team, planerar bemanning utifrån flygscheman och ser till att varje detalj i gästupplevelsen håller hög kvalitet.
Du ansvarar för att hälso-, säkerhets- och hygienkrav uppfylls, hanterar leverantörsrelationer och följer upp verksamhetens resultat mot budget och nyckeltal. Du leder med närvaro och värme, och skapar en arbetsmiljö där människor känner sig sedda, delaktiga och stolta över sitt arbete.
Kort sagt din uppgift är att skapa en välkomnande, effektiv och högkvalitativ loungeupplevelse samtidigt som du bygger ett engagerat och serviceinriktat team som trivs och växer tillsammans.
Kvalifikationer och kompetenser
Vi tror att du har en kombination av gedigen ledarerfarenhet och en genuin passion för människor och service. Du känner troligen igen dig i följande:
Minst fem års erfarenhet av ledarskap inom hotell, restaurang, service eller flygplatsmiljö.
Erfarenhet av att bygga eller leda team i nya eller snabbt föränderliga verksamheter.
God förståelse för drift, planering och ekonomiskt ansvar (P&L).
Mycket god kommunikativ förmåga och förmåga att leda genom lyhördhet och inspiration.
Strukturerad, proaktiv och serviceinriktad.
Flytande engelska, svenska är meriterande.
Behörig att arbeta i Sverige och kunna genomgå säkerhetsprövning för arbete på flygplats.
Utbildning inom hotell, service, ekonomi eller motsvarande är meriterande, men erfarenhet, ledarskap och rätt attityd är viktigast.
Vad vi erbjuder
Det här är en unik möjlighet att vara med från start i något helt nytt. Du får både frihet och ansvar att bygga teamet och kulturen från grunden, med stöd av Swissports internationella organisation.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där människor står i centrum och där respekt, samarbete och engagemang skapar resultat. Du blir en del av en global organisation som värdesätter utveckling och erbjuder både lokala och internationella karriärmöjligheter.
Vi har konkurrenskraftiga villkor och tillgång till löpande utbildning och stöd.
Observera att anställningen kräver en godkänd säkerhetsprövning som en del av rekryteringsprocessen.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Om Swissport
På Swissport tror vi på mångfald, lika möjligheter och kraften i våra värderingar som grund för framgång. Vi arbetar för en inkluderande arbetsplats där alla känner sig respekterade och stärkta, oavsett bakgrund, kön, religion eller identitet.
