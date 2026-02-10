Lösningsarkitekt / Infrastrukturarkitekt
Thalamus it consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thalamus it consulting AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad för företags-IT samtidigt som du får utveckla och använda dina kompetenser? Vi erbjuder dig en trygg anställning hos Sveriges härligaste konsultbolag / tjänstebolag inom IT-infrastruktur.
Vi söker för kunds räkning en erfaren Lösningsarkitekt / Infrastrukturarkitekt till ett område som just nu står inför flera större initiativ kopplade till datacenter och modernisering av infrastruktur.
Som konsult i uppdraget kommer du att spela en central roll i att forma vägen framåt och bidra till pågående samt kommande initiativ inom kundens datacenterområde. Fokus ligger på Windows Server-plattformen, inklusive AD, ADFS, PKI och MECM.
Du arbetar nära andra specialister för att ta fram lösningsarkitektur, analyser och arkitekturbeskrivningar som stödjer kundens strategiska målbild.
Exempel på arbetsuppgifter:
I rollen kommer du att arbeta brett inom lösnings- och infrastrukturarkitektur, med ansvar för att både designa, dokumentera och driva fram nya tekniska lösningar. Du är med och påverkar framtida inriktning, säkerställer kvalitet och bidrar till att utvecklingen sker i linje med verksamhetens mål.
Arbeta med arkitekturdokumentation och modellering
Kartlägga lösningsalternativ och föreslå framtidssäkra arkitekturella lösningar
Identifiera nödvändiga arkitekturella förflyttningar
Visualisera, förklara och motivera lösningar för olika intressenter
Ta fram SAD (Solution Architecture Design) och HLD (High Level Design)
Säkerställa att tekniska leveranser följer fastställda arkitekturprinciper
Bidra med estimat för kostnad, tid och risk
Sprida kunskap genom dokumentation, demos och utbildningsinsatser
Din bakgrund För att lyckas i rollen krävs gedigen erfarenhet av arkitekturarbete i komplexa IT-miljöer, med stark teknisk förståelse och förmåga att driva förändring. Följande krav är obligatoriska:
Minst 3 års erfarenhet som lösningsarkitekt i större organisation
Minst 5 års erfarenhet som Tech Lead, Team Lead eller motsvarande inom datacenterinfrastruktur
Erfarenhet av Windows Server-plattform
Erfarenhet av VMware-produkter
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Möjlighet att vara på plats i Stockholm minst 3 dagar/vecka
Svensk medborgare
Godkänd säkerhetsprövning (nivå 2, SUA) krävs innan uppdraget startar
Meriterande:
Utöver skallkraven är det meriterande om du har erfarenhet av liknande miljöer och arbetssätt, samt en förståelse för hur komplexa IT-miljöer inom offentlig sektor fungerar.
Erfarenhet av uppdrag inom statlig myndighet
Erfarenhet av AD, ADFS, PKI, MECM
Erfarenhet av verktyg som Sparx Enterprise Architect, Jira, Confluence
Erfarenhet av agil metodik (t.ex. SAFe, Kanban, Scrum)
Erfarenhet av workshops och tekniska arbetsmöten
Erfarenhet av datacenterförflyttning (On-prem)
Certifierad inom arkitektur
Personlighet Vi söker dig som kombinerar teknisk expertis med god samarbetsförmåga och kommunikativ styrka. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva initiativ och skapa tydlighet i komplexa sammanhang.
Stark kommunikatör som kan förklara komplexa tekniska samband på ett tydligt sätt
Självgående och strukturerad, med god förmåga att prioritera
En lagspelare med positiv attityd och samarbetsförmåga
Lösningsorienterad och analytisk med fokus på att skapa värde
Din ansökan Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, var vänligen kontakta Lucas på Lucas.Skarp@Thalamus.se
Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7206563-1834901". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamus.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Jobbnummer
9735237