Lönespecialist till Biltema Logistics
Biltema Logistics AB / Administratörsjobb / Halmstad
2025-12-15
Biltema Logistics utökar sin löneavdelning och söker en noggrann och affärsorienterad Lönespecialist för att säkerställa att vår lönehantering sker effektivt och i enlighet med gällande lagstiftning och kollektivavtal. Som en central del av vår löneavdelning kommer du att ha en nyckelroll i att stödja vår verksamhet genom att hantera och utveckla våra löneprocesser. Utöver lönehantering ingår även personaladministrativa uppgifter som exempelvis rekryterings- och utbildningsadministration. Tjänsten passar dig som trivs i en roll med både operativa inslag och som vill vara med och utveckla våra processer i takt med verksamhetens behov.
Vem vi söker Vi söker dig som har erfarenhet av löneadministration och en stark känsla för ordning och noggrannhet. Du trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och tillsammans i ett team med lönesystem och där du samtidigt är en stödjande partner till företagets chefer i lönefrågor. Du har förmågan att se till helheten och är driven att ständigt förbättra och effektivisera processerna. Ditt affärsorienterade tänkesätt och din kommunikativa förmåga gör att du kan agera konsultativt, både internt och externt. För att lyckas i rollen ser vi att du har en relevant utbildning och gärna erfarenhet från liknande arbete inom lönehantering och personaladministration. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Agda PS.
Dina ansvarsområden Som Lönespecialist kommer du att ha huvudansvaret tillsammans med den nuvarande lönespecialisten för att administrera och hantera lönesystemet, inklusive insamling av information, avstämning av löneunderlag, utbetalning och semesterberäkning. Du kommer också att arbeta med att rätta löneuppgifter och hantera arbetsgivardeklarationer. En viktig del av ditt ansvar är att driva löpande förbättringsarbete för att effektivisera och utveckla lönehanteringsprocessen, allt utifrån ett affärsorienterat perspektiv. Du kommer att agera konsultativt gentemot företagets chefer i lönefrågor och vara delvis ansvarig för att utbilda nya chefer i företagets lönehanteringsprocesser tillsammans med din närmsta chef. Dessutom kommer du att administrera pensions- och personalförsäkringar samt hantera övrig personaladministration.
Varför Biltema Logistics? Biltema Logistics är inte bara ett logistikföretag - det är en arbetsplats med en unik kultur och starka värderingar. Vi är stolta över att vara en av Hallands största arbetsgivare och en del av Biltema, ett företag känt för sin framgång och starka varumärke. Våra värderingar - Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och reda samt Flexibilitet - genomsyrar inte bara vårt dagliga arbete utan skapar en inspirerande arbetsmiljö och plattform att utvecklas vidare i din karriär. Biltemas vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg och fritidsartiklar av hög kvalitet. Genom det vill vi skapa en rikare fritid för fler människor. Visionen är att vara hela familjens varuhus.
Vad vi värdesätter Vi söker inte bara kompetens utan också en personlighet. Som en del av Biltema tror vi på att vara strategiska och se möjligheter där andra ser hinder. Vi uppskattar ett starkt ambassadörskap och din förmåga att engagera andra genom arbetsglädje och en positiv anda. På Biltema arbetar vi med kunden i fokus. Kunden finns både externt och internt och för Biltema Logistics är uppdraget att vara det bästa logistikalternativet för Biltemas butiker. Genom att hela tiden utöva och utöka vår kompetens utvecklar vi Biltema.
Vill du vara med och säkerställa att vår lönehantering är i toppklass? Skicka in din ansökan snarast, dock senast 2026-01-18. Vi tillämpar löpande urval. Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lönechef Rebecca Jonsson, rebecca.jonsson@biltema.com
Bli en del av Biltema Logistics och upplev en framtid där din karriär tar fart tillsammans med ett av Sveriges starkaste varumärken!
