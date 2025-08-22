Löneadministratör
Vill du vara med och utveckla framtidens lönearbete i en samhällsviktig organisation med hållbarhet i fokus? Har du gedigen erfarenhet av löneadministration och trivs i en roll där förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen? Då kan detta uppdrag passa dig!
Om uppdraget:
Omfattning: 3 månader
Start: Omgående
Plats: Centrala Göteborg

Publiceringsdatum
2025-08-22

Om tjänsten
Vi söker en erfaren och noggrann löneadministratör till ett centralt beläget kontor i Göteborg. Du blir en viktig del av ett löneteam inom HR-avdelningen. Enheten består idag av flera löneadministratörer, en avtalsspecialist samt en lönechef. Tillsammans ansvarar teamet för cirka 1 000 löner varje månad - med fokus på kvalitet, effektivitet och utveckling.
Organisationen befinner sig i en spännande förändringsresa där digitalisering och processutveckling är i fokus. Dessutom pågår både systemskiften och införande av nya lösningar för tidredovisning, schemaläggning och bemanning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Arbeta med hela löneprocessen
• Säkerställa korrekt lönehantering enligt lagar, avtal och riktlinjer
• Delta i förbättrings- och förändringsarbete, inklusive systemutveckling och digitalisering-
• Stötta i övergången till nya system för tidredovisning och bemanning
• Arbeta i lönesystemet Agda och bidra till effektiv användning av systemstödet
• Ge service och stöd till chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor
• Bidra till ett positivt och lösningsorienterat samarbete
Vem är du?
• Relevant utbildning inom lönehantering
• Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat lönearbete
• God kunskap om kollektivavtal och arbetsrättsliga frågor
• Erfarenhet av systemskiften är meriterande
• Noggrann, strukturerad och van vid att hantera flera uppgifter parallellt
• Intresse för digitalisering och utveckling av smarta arbetssätt
Om verksamheten
Om verksamheten

Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal och försäkringar.
