Teknisk konsult inom produktion till Luleå
TNG Group AB / Elektronikjobb / Luleå Visa alla elektronikjobb i Luleå
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Teknisk konsult inom produktion i Luleå, omgående start i ett uppdrag där du driver process, kvalitet och förbättring.
Vill du ta dig an ett produktionsnära konsultuppdrag där din tekniska kompetens gör skillnad från första dagen? Till ett företag i Luleå söker vi en teknisk konsult inom produktion, processutveckling och kvalitetsarbete. Här får du kliva in i en viktig roll med omgående start, där du stöttar laboratorieproduktion, tekniska processer och förbättringsarbete. Du får arbeta nära verksamheten, bidra med struktur och problemlösning samt använda din erfarenhet av automation, elektronik eller mikrosystem i en miljö med höga krav på kvalitet och dokumentation. Uppdraget passar dig som snabbt sätter dig in i nya sammanhang och vill bidra praktiskt, tekniskt och självständigt.
Ditt anställningserbjudande
Det här är ett konsultuppdrag för dig som vill kombinera teknik, produktion och utveckling i en roll med tydligt ansvar och stor möjlighet att bidra. Du får komma in i ett sammanhang där din erfarenhet av produktionsmiljö, kvalitetsuppföljning och processförbättring blir en central i det dagliga arbetet. Rollen ger dig variation, nära samarbete med olika funktioner och möjlighet att vara den som skapar ordning, framdrift och stabilitet i en viktig övergångsperiod. Uppdraget är på heltid, startar omgående och pågår i minst sex månader, med möjlighet till förlängning.
Du kan bli anställd av TNG eller fakturera via ditt eget företag.Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du nära produktionen och bidrar både operativt och utvecklande i tekniska processer. Du blir en viktig resurs i planering, uppföljning och förbättring av det dagliga arbetet.
• Stödja och utveckla processer inom teknisk produktion
• Arbeta med kvalitetsuppföljning, dokumentation och resultatrapportering
• Delta i laboratorieproduktion, teknisk process eller liknande produktionsnära arbete
• Felsöka tekniska problem och bidra till praktiska lösningar
• Leda fördelning av arbetsuppgifter och planering utan formellt chefsansvar
• Bidra till förbättringsarbete, gärna enligt LEAN
• Samarbeta med tvärfunktionella team och skapa tydlighet i arbetsflöden
• Sätta dig in i befintliga rutiner och bidra till en trygg överlämning
Värt att veta
Uppdraget är på heltid med placering i Luleå. Start är omgående eftersom en snabb process och överlämning behövs. Uppdraget löper i minst sex månader och kan bli längre. Du arbetar i en produktionsnära teknisk miljö där kvalitet, dokumentation och praktisk problemlösning är viktiga delar av vardagen. Rollen innebär inte chefsansvar, men du kommer att ha en samordnande funktion kopplad till planering och fördelning av arbetsuppgifter.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har ingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet inom teknik, produktion, automation eller elektronik. Du har praktisk erfarenhet från produktionsmiljö, exempelvis industri, labb eller annan tekniskt avancerad verksamhet. För att lyckas i rollen behöver du ha god förståelse för processutveckling, kvalitetsarbete och teknisk felsökning. Erfarenhet av mikrosystem, embedded systems, elektronikproduktion eller avancerad automationsutrustning är meriterande, likaså erfarenhet av LEAN, regulatoriska krav eller ISO. Som person är du självgående, strukturerad och kommunikativ. Du trivs med att snabbt sätta dig in i nya miljöer, skapa överblick och bidra där behovet är som störst.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG Tech och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
702 11 ÖREBRO Arbetsplats
TNG Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Eva Sahlin 0768729251 Jobbnummer
9950763