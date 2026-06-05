Operatörer sökes till Märsta - Bli en del av ett växande team!
Pokayoke AB / Lagerjobb / Upplands Väsby Visa alla lagerjobb i Upplands Väsby
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Är du noggrann, driven och trivs i en praktisk roll där kvalitet och teamwork står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu operatörer till vår kund i Märsta. Här får du möjlighet att arbeta i en rolig produktionsmiljö tillsammans med engagerade kollegor och vara en viktig del av verksamhetens fortsatta utveckling.
Tjänsten är på heltid och du kommer arbeta i skift, dag och kväll Arbetsuppgifter
Som operatör kommer du bland annat att:
Övervaka och hantera produktionen
Säkerställa att produkter håller rätt kvalitet
Utföra enklare underhåll och kontroller av maskiner
Följa säkerhetsrutiner och arbetsinstruktioner
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen
Vad vi söker
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och har ett öga för detaljer
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god arbetsmoral och ett positivt förhållningssätt
Behärskar svenska i tal och skrift
Har tidigare erfarenhet från industri, produktion eller liknande arbete (meriterande men inget krav)
Truckkort A+B är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Stina Rydström sr@pokayoke.se Jobbnummer
9950749