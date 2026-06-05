Konsultchef | Lernia Bemanning & Rekrytering | Vimmerby
Lernia Bemanning AB / Personaltjänstemannajobb / Vimmerby Visa alla personaltjänstemannajobb i Vimmerby
2026-06-05
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Vill du vara med och utveckla Lernias affär i Vimmerby med omnejd?
Nu söker vi en konsultchef till vårt team – en person med energi, mod och stark relationsförmåga. Här får du en roll där du både utvecklar våra kundrelationer och driver affären framåt. Du blir en viktig del av ett lokalt och engagerat team där vi hjälps åt, firar framgångar tillsammans och har höga ambitioner för vår fortsatta utveckling. I området finns stor potential. Din roll kräver nyfikenhet, uthållighet och ett tydligt affärsdriv. Därför söker vi dig som gillar att ta kontakt, bygga relationer och skapa förtroende hos både nya och befintliga kunder. Kanske har du redan ett starkt nätverk i området? Då kan det här vara helt rätt roll för dig.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som konsultchef hos Lernia får du en bred och varierad roll där försäljning, kundrelationer, rekrytering och personalansvar möts i vardagen. Du ansvarar för att utveckla affären i ditt område genom att identifiera nya affärsmöjligheter, skapa kontakt med företag och bygga långsiktiga samarbeten. Du kommer att arbeta nära våra kunder för att förstå deras behov och matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Samtidigt har du personalansvar för våra konsulter och följer dem genom hela anställningen – från introduktion och uppföljning till utveckling och trivsel.
Det här är en roll för dig som trivs med att ha många kontaktytor i nära samarbete med såväl kunder som kandidater och interna kollegor.
Som konsultchef i Vimmerby får du ett helhetsansvar där du:
Aktivt identifierar och initierar nya kundkontakter i Vimmerby med omnejd
Driver försäljning och affärsutveckling i regionen med fokus på långsiktiga relationer
Har daglig kontakt med både kunder och medarbetare
Ansvarar för rekryteringsprocesser från kravprofil till anställning för både tjänstemän- och yrkesarbetare.
Har personalansvar för konsulter, inklusive uppföljning, arbetsmiljö och utveckling
Planerar bemanning och hanterar administration kopplad till uppdrag, avtal och konsulter
Bidrar till teamets gemensamma mål, utveckling och framgång
Arbetet är fritt och förutsätter att du trivs med eget ansvar, snabba beslut och ett vardagstempo där ingen dag är den andra lik.
Vad vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas i en affärsnära roll där dina idéer och initiativ gör verklig skillnad
Stor frihet under ansvar i dagligt arbete
En inkluderande och lärande kultur där samarbete står i centrum
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner
Hos oss på Lernia blir du en del av ett engagerat team med stark gemenskap, nära samarbete och högt tempo. Vi bryr oss om varandra, hjälps åt när det behövs och har roligt på vägen.
Vem söker vi?Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning eller affärsorienterade roller
Relevant utbildning inom HR, ekonomi, försäljning eller motsvarande är meriterande
Gärna erfarenhet från tillverkande industri
God administrativ förmåga samt god dator- och systemvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B‐körkort
Erfarenhet inom branschen som konsultchef, rekryterare eller liknande relationsdriven B2B-roll är meriterande, men det är ditt affärsdriv som särskiljer dig. Har du dessutom ett etablerat nätverk i Vimmerby, Hultsfred, Västervik eller närliggande orter är det mycket meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som får energi av människor, affärer och utveckling. Du är driven, målinriktad och har förmågan att omsätta strategi till konkreta resultat. Du trivs med att ta ansvar, fatta beslut och driva arbetet framåt – samtidigt som du bygger förtroende och relationer med både kunder och kollegor. Du har en stark social förmåga och är orädd i mötet med nya kontakter.
På Lernia arbetar vi aktivt med självledarskap – vi tror att ansvarstagande, initiativförmåga och personlig utveckling är avgörande för att skapa både affärsnytta och arbetsglädje.
Vi ser också att du är lösningsorienterad, kommunikativ och bra på att samarbeta med människor med olika bakgrund och kompetens. Du har hög energi, är flexibel och ser möjligheter i förändring. Framför allt har du ett genuint intresse av att bidra till både affärsresultat och människors utveckling. Det är viktigt med en god struktur, förmågan att hantera flera processer samtidigt och att du kan växla mellan det strategiska och det operativa – du gillar helt enkelt när det händer saker.
Vill du vara den som gör vår region starkare? Känner du igen dig i beskrivningen? Då vill vi gärna höra från dig.
Ansökan och mer informationAnställningsdetaljer
Anställningsform: Tillsvidare med en inledande provanställning på sex månader
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Vimmerby
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Kontaktinformation
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Sara Rundberg Greén, platschef, på sara.rundberg.green@lernia.se
Rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka gärna in din ansökan redan idag. I vissa processer genomförs rekryteringstester. Slutkandidater genomgår bakgrundskontroll med samtycke.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering. Hos oss blir du en del av en organisation som drivs av affärsmässighet, engagemang och viljan att utvecklas. Vi arbetar tillsammans för att skapa lösningar som gör skillnad – med fokus på kompetens, kvalitet och resultat. Som medarbetare på Lernia får du möjlighet att växa i en dynamisk miljö där samarbete, lärande och nytänkande är en naturlig del av vardagen.
Hos oss får du ett sammanhang att trivas och utvecklas i. Vi är alla lika och unika och alla behövs. Det tror vi starkt på och det verkar vi för – tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859661-2039408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connecthr.lernia.se
Sevedegatan 43 (visa karta
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598 37 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Jobbnummer
9950768