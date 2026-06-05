AV-montörer sökes till spännande uppdrag i Göteborg
Posti Logistics Staffing AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Är du tekniskt intresserad, händig och vill arbeta med framtidens tekniklösningar? Vi söker nu AV-montörer till vår kund i Göteborg. Detta är en perfekt möjlighet för dig som har ett stort teknikintresse och vill utvecklas inom installation och integration av professionella ljud-, bild- och kommunikationssystem.
I rollen kommer du att arbeta med installation och montering av AV-utrustning i konferensrum, mötesmiljöer, utbildningslokaler och andra professionella miljöer. Du blir en del av ett engagerat team där du får möjlighet att lära dig yrket och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
Tidigare erfarenhet som AV-montör är inget krav. Vi söker framför allt dig som har rätt inställning, ett tekniskt intresse och en vilja att lära dig.Dina arbetsuppgifter
Som AV-montör kommer du bland annat att:
• Montera och installera skärmar, projektorer, LED-väggar, ljudsystem och videokonferensutrustning
• Dra och ansluta kablage för ljud-, bild- och nätverkslösningar
• Utföra enklare konfigurering och programmering av AV-system
• Installera och ansluta utrustning enligt ritningar och installationsunderlag
• Felsöka och kvalitetssäkra installationer
• Genomföra tester och driftsättning av tekniska lösningar
• Arbeta nära kollegor, projektledare och kunder för att säkerställa hög kvalitet i leveransen
• Delta i både mindre serviceuppdrag och större installationsprojektOm tjänsten
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Arbetstid: Dagtid
Anställningsform: Tillsvidare
Start: Enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen tror vi att du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och har ett genuint teknikintresse. Du tycker om att arbeta med händerna samtidigt som du har lätt för att förstå tekniska system och digitala verktyg.
Vi ser gärna att du har:
• B-körkort (krav)
• God datorvana och ett intresse för teknik och IT
• Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Intresse för installation, elektronik, nätverk eller tekniska system
• Vilja att utvecklas och lära dig nya arbetsuppgifter
Tidigare erfarenhet från AV-branschen är inget krav, men erfarenhet från exempelvis installation, bygg, el, teknik, telekom eller liknande praktiska yrken är meriterande.
Meriterande kvalifikationer
Det är extra positivt om du har:
• Utbildning inom el, elektronik, teknik eller liknande område
• Erfarenhet av elinstallationer eller arbete med svagström
• Grundläggande kunskaper inom nätverk och IT
• Erfarenhet av teknisk felsökning
• Erfarenhet av montering eller installationsarbete
• Kunskap inom enklare programmering eller konfigurering av tekniska systemDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Händig och praktiskt lagd
• Driven och initiativtagande
• Nyfiken och teknikintresserad
• Ansvarstagande och pålitlig
• Samarbetsvillig och prestigelös
• Fysiskt aktiv och inte rädd för att ta i när arbetet kräver det
• Serviceinriktad med ett professionellt bemötande mot kunder och kollegor
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Jacob Orelöv Jacob.orelov@posti.com Jobbnummer
9950758