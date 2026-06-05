E-handel & kundservice - Kullagergrossisten i Umeå söker sin nya kollega!
Adecco Sweden Aktiebolag / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2026-06-05
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Om Företaget
Kullagergrossisten Sverige AB grundades 1985 i Skåne och har under fyra decennier byggt en stark position inom kullager och RC-hobbyn, med kunder i hela Norden. År 2025 fick bolaget nya ägare i norra Sverige och verksamheten flyttades till Umeå, där företagets nästa utvecklingsfas nu tar form.
Idag är man en av Nordens ledande aktörer inom RC-segmentet och en etablerad leverantör av kullager till kunder i hela Sverige, med ett brett sortiment av radiostyrda modeller, reservdelar, tillbehör, elektronik och kullager för både industri och hobby.
Merparten av försäljningen sker via e-handel med dagliga leveranser över hela Norden, kompletterat med en lagershop i Umeå där kunder kan hämta eller handla direkt. Vi är ett tillväxtbolag med korta beslutsvägar och starkt fokus på teknik, e-handel och kundservice, där engagemang, ansvar och utveckling står i centrum.
Om rollen
Som kundmottagare/kundservicemedarbetare hos Kullagergrossisten får du en varierad och kundnära roll med stor bredd. Du arbetar främst med kundservice via vår e-handel, telefon och e-post, där du hanterar ärenden och ger professionell produktsupport. Samtidigt är du en viktig del i den dagliga driften genom att skicka webborders, hantera varumottagning och bidra till ett effektivt lagerflöde.
Du möter även kunder direkt i vår lagershop, där du ger personlig service och skapar en positiv kundupplevelse – något som ställer krav på ett engagerat bemötande och en stark servicekänsla. Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Plocka, packa och skicka beställningar från webbshop
Ta emot och hantera inkommande leveranser
Säkerställa ordning och struktur i lager och varumottagning
Hantera kundärenden via telefon och e-post
Administrera reklamationer och returer
Ge produktstöd och enklare teknisk support
Bemanna lagershop och hjälpa kunder på plats
Kvalifikationer (krav)
Serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Erfarenhet av kundservice eller administrativa uppgifter
Noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Förmåga att arbeta självständigt och hantera varierande arbetsuppgifter
Teknikintresse och vilja att lära sig mer om produkter inom RC hobby
God datorvana
B körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av e-handel
Erfarenhet av affärssystem eller lagerhanteringssystem
Erfarenhet av lagerarbete
Kunskap eller intresse inom RC hobby
Erfarenhet av försäljning, särskilt inom kullager/lager
Goda kunskaper i engelska Dina personliga egenskaper
Teknikintresse
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Flexibel och prestigelös
God samarbetsförmåga
Strukturerad med sinne för ordning och kvalitet Övrig information
Truckkort: inget krav
Arbetsplats i nyproducerade lokaler i början av 2027
Om rekryteringsprocessen:
I denna rekryteringsprocess samarbetar Kullagergrossisten Sverige med Adecco. Sista ansökningsdag är den 25 juni , men ansök gärna så snart som möjligt, då vi kan komma att avsluta processen tidigare.
Har du några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till kontaktperson Karin Rundgren på Adecco, telefon 073-684 74 33 eller via e-post karin.rundgren@adecco.se
.
För frågor om ansökningsregistrering, kontakta Adeccos support på info@adecco.se
.
Adecco använder tester som en del av rekryteringsprocessen för att säkerställa en rättvis och kvalitetssäkrad bedömning.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Kungsgatan 56 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Kontorschef
Karin Rundgren karin.rundgren@adecco.se Jobbnummer
9950759