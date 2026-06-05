Internservice medarbetare till Connecting Stockholm
Connecting Stockholm AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
2026-06-05
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Connecting Stockholm
Ett lokalt bolag – med internationell kunskap och inspiration.
Vi står för världsledande kunskap om tunnelbanor, expertis inom tillgångsförvaltning och kundservice av högsta kvalitet. Genom att samla all denna kunskap under ett och samma tak kan vi driva och utveckla Stockholms tunnelbana på ett effektivt sätt. Vår lokala organisation har full bestämmanderätt, vilket säkerställer att vi kan möta de specifika behoven i Stockholm.
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Vårt uppdrag handlar om mer än trafik – det handlar om människor, ansvar och tillit. Varje dag möter vi hundratusentals resenärer, och genom ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande skapar vi en reseupplevelse där alla känner sig varmt välkomna och trygga. Hos oss är kulturen en viktig del av uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling – både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik – tillsammans med oss.
9 plats(er).
Vill du arbeta i en verksamhetsnära servicefunktion där service, struktur och problemlösning står i fokus? Vi söker engagerade medarbetare som vill bidra till en trygg och välfungerande miljö för resenärer, verksamheten och kollegor.
I rollen inom Internservice får du en varierad vardag med inslag av internservice, logistik och enklare fastighetsservice. Du arbetar bland annat med intern distribution, lagerhantering, informationsskyltning, hittegods samt interna leveranser och flyttuppdrag.
Arbetet innefattar även enklare fastighetsåtgärder som justering av dörrar och möbler, mindre reparationer och viss felavhjälpning. Du agerar vid avvikelser, exempelvis genom halkbekämpning, och säkerställer att behov av vidare åtgärder rapporteras enligt rutin.
Du har många kontaktytor och samarbetar nära kollegor, verksamheten och externa leverantörer för att skapa en fungerande och serviceinriktad miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra internservice och praktiska serviceinsatser i verksamheten.
Hantera intern distribution av material, inventarier och informationsmaterial till servicediskar och verksamhet.
Utföra lagerhantering, mottagning av leveranser samt ordning och påfyllnad i lagerutrymmen.
Montera, demontera och uppdatera informationsmaterial, skyltar, dekaler och enklare inredning.
Hantering och transport av hittegods samt interna leveranser och flyttuppdrag.
Utföra enklare fastighetsservice såsom lampbyten, montering, demontering och enklare felavhjälpning enligt rutin och instruktion.
Hantera och följa upp serviceärenden i verksamhetens ärendehanteringssystem.
Bidra till ordning, funktion och trivsel i lokaler, publika miljöer och personalutrymmen.
Identifiera, rapportera och följa upp avvikelser och behov av åtgärder.
Bidra till utveckling av arbetssätt och förbättringar i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Har erfarenhet från serviceverksamhet, internservice, fastighetsservice, drift, logistik eller liknande område.
Har grundläggande administrativ och digital förmåga samt kan arbeta i verksamhetssystem.
Kommunicerar tydligt och tar ansvar för att arbetsuppgifter genomförs med kvalitet.
Är praktiskt lagd och trivs med varierande arbetsuppgifter i en operativ miljö.
Är strukturerad och kan planera och prioritera arbete i en vardag med varierande behov.
Har ett serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt.
Har god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor.
Serviceinriktad och lösningsorienterad.
Strukturerad och ansvarstagande.
Praktiskt lagd och flexibel.
Relationsskapande och samarbetsorienterad.
Självständig samtidigt som du trivs att arbeta i team.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av internservice, facility management eller fastighetsnära service.
Erfarenhet av montering, demontering och enklare praktiskt fastighetsarbete.
Erfarenhet av lagerhantering och logistik.
Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem eller digitala arbetsordersystem.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Omfattning: Heltid 100%.
Startdatum: Tillträde enligt överenskommelse.
Placering: T-centralen.
Anställningen omfattas av kollektivavtal och erbjuder flera förmåner som till exempel SL-kort, friskvårdsbidrag, lunchförmån och rabatterade försäkringar.
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en rättvis och inkluderande process. Rekryteringsprocessen består av flera steg. Som en första del av processen kommer du att besvara urvalsfrågor och genomföra urvalstester. Kandidater som går vidare till nästa steg kallas till gruppintervju. Referenstagning och bakgrundskontroll genomförs innan beslut om anställning fattas. Alkohol- och drogtester sker både vid nyanställning och slumpvis löpande inom organisationen.
Urval sker löpande – ansök gärna så snart som möjligt.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vid frågor kontakta hivi.hirori@connectingstockholm.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Connecting Stockholm AB
(org.nr 559394-3128)
Stockholm (visa karta
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112 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Connecting Stockholm, Kundmiljö Kontakt
Rekryterare
Hivi Hirori hivi.hirori@connectingstockholm.se Jobbnummer
9950753