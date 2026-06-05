Kvalitetsansvarig Till Jensen I Borås
AB Effektiv Väst / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-06-05
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JENSEN söker nu en kvalitetsansvarig – en engagerad och drivande person som vill utveckla kvalitetsarbetet i nära samverkan med hela organisationen.
Din framtida arbetsgivare
JENSEN-GROUP är en världsledande leverantör av avancerad och tung tvätteriutrustning för industriella tvätterier. På anläggningen i Borås är företaget specialiserat på automatiserade transport- och sorteringssystem.
Bolaget med huvudkontor i Schweiz är listad på NYSE Euronext börsen i Bryssel och har ett globalt nätverk av säljkontor i ett 20-tal länder i Europa, USA, Asien och Australien samt fem fabriker i USA, Tyskland, Kina, Danmark och Sverige. Med sin ledande position erbjuder bolaget bred expertis i att designa och leverera hållbara lösningar i allt från fristående maskiner till kompletta turnkeysystem och integrerade tvätteri- och sorteringslösningar.
JENSEN-GROUP utökar ständigt sitt erbjudande genom att utveckla miljövänliga, innovativa produkter och tjänster vilka används till att lösa specifika kundbehov. Vår framgång är ett resultat av en kombination av global yrkesskicklighet och lokal närvaro. JENSEN Sweden AB är den del av det växande affärsområdet Garment Technology och specialiserat på system för plaggtransport och plaggsortering.
Se vidare www.jensen-group.com/jesw
Vad erbjuder rollen?
I rollen som Kvalitetsansvarig får du ett helhetsansvar för att utveckla, implementera och följa upp företagets kvalitetsarbete. Du blir en central person i organisationen med ansvar för att säkerställa effektiva processer, hög kvalitet och ett strukturerat förbättringsarbete. Rollen är verksamhetsnära och ger dig stora möjligheter att påverka arbetssätt, rutiner och verksamhetens fortsatta utveckling. Rollen har ett kvalitetsansvar men inget personalansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Ansvara för företagets kvalitetsarbete, inklusive processer, dokumentation, rutiner och standarder.
• Driva förbättringsprojekt, avvikelsehantering och rotorsaksanalyser.
• Säkerställa att projektprocesser fungerar effektivt och utvecklas över tid.
• Vara kontaktperson vid interna och externa reklamationer.
• Initiera och genomföra uppföljningar, revisioner och kvalitetsrelaterade förbättringar.
• Identifiera förbättringsmöjligheter och omsätta dessa till konkreta åtgärder och långsiktiga förändringar.
• Arbeta nära verksamheten och stötta kvalitetsarbetet både i produktionen och ute på fältet tillsammans med installationsteamet.
Du rapporterar till Operations Manager och arbetar nära ledningsgruppen samt samtliga avdelningar inom verksamheten. Rollen innebär många kontaktytor där du får möjlighet att påverka både det dagliga arbetet och företagets långsiktiga utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalitetsarbete inom industri, produktion eller teknik och som trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med ett mer strategiskt perspektiv. Du har erfarenhet av avvikelsehantering, förbättringsarbete och processutveckling, och känner dig trygg i att driva frågor från identifierat problem till genomförd lösning.
Vi tror att du kan ha en eftergymnasial utbildning inom teknik, kvalitet eller liknande område, men vi värdesätter även relevant arbetslivserfarenhet. Har du erfarenhet av kvalitetsstandarder, LEAN, revisioner eller projektledning är det meriterande. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt har goda IT-kunskaper.
Som person är du självgående, initiativtagande och lösningsorienterad. Du vågar ställa frågor, utmana befintliga arbetssätt och driva förbättringar när det behövs. Samtidigt är du prestigelös, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med människor på olika nivåer i organisationen.
För att trivas i rollen behöver du uppskatta att vara ute i verksamheten, det är där det händer, inte bakom ett skrivbord. Du har en naturlig "gå och se"-mentalitet och motiveras av att skapa struktur, kvalitet och långsiktiga förbättringar som gör verklig skillnad för verksamheten.
Är detta din perfekta match?
Om du vill vara en del av ett internationellt företag i teknisk framkant, där kvalitet, innovation och hållbarhet går hand i hand – då är detta en roll för dig. På JENSEN får du arbeta i en platt och prestigelös organisation där vi värnar om våra medarbetare, erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och ger utrymme för initiativ.
Vi är ett framgångsrikt och växande företag med stark global närvaro, men med hjärtat kvar i Borås. Hos oss får du jobba med spännande produkter och lösningar i en bransch som inte är så konjunkturkänslig – tack vare att vi säljer till både offentlig och privat sektor, i flera olika marknader.
Välkommen till en arbetsplats som tar kvalitet på allvar – och som tar hand om människorna bakom framgången.
Välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 21:a juni 2025. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mikael Svensson på mikael.svensson@effektiv.se
eller Jens Lindroth på jens@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Quality Manager, Kvalitetsarbete, Project leader, Quality, ISO Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7860482-2039402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Skaraborgsvägen 1B (visa karta
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506 30 BORÅS Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9950765