Verksamhetsutvecklare-med uppdrag att utveckla administrativa arbetsplatser
Uppsala kommun, HR / Organisationsutvecklarjobb / Uppsala Visa alla organisationsutvecklarjobb i Uppsala
2026-06-05
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du vara med och forma dagens och morgondagens arbetsplats, arbetsmiljö och kultur på arbetsplatser i Uppsala kommun? Vi vill att våra medarbetare ska längta till jobbet – och att våra arbetsplatser skapar bästa möjliga förutsättningar för både människor och verksamhet. Nu söker vi dig som vill göra verklig skillnad för våra medarbetares arbetsvardag.
Inom avdelningen för Arbetsplats och service på kommunledningskontoret möter vi dagligen invånare, medarbetare och chefer inom organisationen som vistas och arbetar på vårt stadshus och på andra adresser i Uppsala kommun. Vi ansvarar för arbetsplatserna och vårt uppdrag är att utveckla, samordna och leverera fysiska arbetsplatser och service som stödjer verksamheters mål och medarbetares behov i ett flexibelt och digitalt arbetsliv. Vårt mål är tydligt – vi vill att våra arbetsplatser och vårt stadshus ska vara en attraktiv arbetsplats för medarbetare och chefer som vill växa, påverka och göra skillnad.
Ditt uppdrag
Som verksamhetsutvecklare har du en nyckelroll i att driva och stödja utvecklingen av våra arbetsplatser med nya arbetssätt, tekniska möjligheter, kultur och samarbeten i en komplex organisation med många olika verksamheter, medarbetare och chefer. Uppdraget kombinerar strategiskt tänkande med operativt genomförande – du både driver riktning och får saker att hända. Det innebär att både självständigt och tillsammans med kollegor, ledning och stödfunktioner:
Proaktivt initiera, planera och genomföra utvecklingsinsatser kopplade till arbetsplats och arbetsmiljö, samt coacha chefer i detta arbete
Driva förändrings- och kulturutveckling som stödjer ett modernt och flexibelt arbetsliv.
Omsätta strategier och mål till konkreta aktiviteter och resultat
Arbeta nära verksamheter för att förstå behov och skapa relevanta lösningar
Bidra till att bygga en kultur där tydlighet, ansvar, utveckling och trygghet är centralt
I din roll arbetar du på uppdrag och rapporterar till chef för avdelning Arbetsplats och service. Din anställning är på kommunledningskontoret inom hr-avdelningen.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du bidrar till att skapa attraktiva arbetsplatser och utvecklande arbetssätt för många medarbetare. Du blir en del av en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag, där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad på riktigt.
Ett strategiskt och operativt uppdrag med stort handlingsutrymme
Nära samarbete med engagerade kollegor, medarbetare och chefer
En arbetsmiljö som präglas av utveckling, lärande och samarbete
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva utveckling av arbetsplatser, arbetssätt och arbetsmiljö i organisationer där förändringstakten är hög och där kvalitet och delaktighet är avgörande. Du har förmåga att se helheten och samtidigt omsätta idéer till praktiskt genomförande. Du har en stark kommunikativ förmåga och gör det enkla av det komplexa. Du trivs och är trygg i att hålla i presentationer inför större publik och har en naturlig pedagogisk förmåga.
Krav:
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Flerårig erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling kopplat till utveckling och förändring av arbetssätt och beteenden
Goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, tal och skrift
God digital kompetens och vana av digitala arbetssätt
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom organisationskonsultarbete, ledarutveckling eller hr
Chefserfarenhet eller verksamhetsansvar
Erfarenhet av offentlig verksamhetsstyrning
Erfarenhet av projektledning och större förändringsinitiativ
Vi ser att du är trygg i dig själv och har en god självkännedom. Du är nyfiken på utmaningar och lyhörd för behov, med en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer och skapa goda samarbeten.
Du bidrar till ett positivt arbetsklimat där människor trivs och utvecklas tillsammans. Med ditt engagemang och din struktur skapar du riktning, delaktighet och framdrift i utvecklingsarbete.
Du är prestigelös och generös med din kunskap, och ser lärande som något vi skapar tillsammans. Genom ditt sätt att arbeta bidrar du aktivt till både individers och organisationens utveckling.
Vi ser fram emot din ansökan! Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt och bidra till att skapa arbetsplatser där människor trivs, utvecklas och gör skillnad varje dag.
Upplysningar
En första intervjuomgång kommer att ske via teams under v. 26 och 27. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta:
Jonas Hurtigh Grabe, Avdelningschef Arbetsplats och service
Åsa Virdhall, Områdeschef Chefs- och ledarutveckling och lärande inom hr
Iréne Lavesson, hr-specialist, 018-727 12 91
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR/Saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Akavia/Sacorådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12, Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, HR Kontakt
Avdelningschef Arbetsplats och service
Jonas Hurtigh Grabe jonas.hurtigh-grabe@uppsala.se 018-7270376 Jobbnummer
9950746