Lokalvårdare till Sundsvall
Coor Service Management AB / Städarjobb / Sundsvall Visa alla städarjobb i Sundsvall
2025-10-03
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coor Service Management AB i Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Coor söker dig som är noggrann och vill ge service. Vill du vara med och skapa en ren och trivsam miljö varje dag? Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
På Coor erbjuder vi en bra och serviceinriktad lokalvård på våra kunders arbetsplatser. Coor är en stabil arbetsgivare med en varm kultur där du kan växa i din roll och i ditt arbete. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor och har självklart kollektivavtal som garanterar bra arbetsvillkor för dig. Här blir du en del av ett team där samarbete är i fokus.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som lokalvårdare hos Coor planerar och utför du lokalvård tillsammans med kollegor och driftledare. Du säkerställer kvalitet och effektivitet i städningen hos våra kunder.
Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:
- Hantering av städvagnar och material
- Städning av hygienutrymmen, kontor och trappor
- Golvvård och fönsterputs
Vem är du?
Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du kan prioritera och lösa problem i ett högt tempo. Du är en flexibel, pålitlig och positiv person.
Vi söker dig:
- Du har erfarenhet av lokalvård
- Gör dig förstådd i både tal och skrift i svenska
- Yrkesutbildning inom SRY eller PRYL är meriterande
- B-körkort
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm arbetskultur
- Fast lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar som vår kurs "Clean the Coor way"
- Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företagPubliceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Måndag-Fredag 07.00-16.00
- Startdatum: Så snart som möjligt.
- Provanställning: 6 månader.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester, och vid anställning utför vi även bakgrundskontroller på all vår personal.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Victoria Nordström
Driftchef
Telefon: 070-6612170Victoria.Nordstrom@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9538488