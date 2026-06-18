Biträdande vårdenhetschef till Kvinnoklinikens operationsavdelning
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2026-06-18
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Vill du vara med och leda våra fantastiska medarbetare?
Vi söker nu en ledare för denna verksamhet som har ett strukturerat arbetssätt, en mycket god samarbetsförmåga, är flexibel och lyhörd samt gillar att initiera och driva kvalitets- och förbättringsarbeten. Har lätt för att prioritera och ser möjligheter i eventuella utmaningar. Inte minst är du positiv och har förmåga att engagera och skapa arbetsglädje. Tjänsten kräver att du har en god kommunikativ förmåga och att du aktivt bidrar till att skapa dialog. Du skall också ha ett prestigelöst förhållningssätt och vara trygg i dig själv. Du kommer arbeta tätt tillsammans med vårdenhetschef, bemanningsassistent och medicinskt ansvarig läkare.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som biträdande vårdenhetschef har du en arbetsledande position på avdelningen där du i nära samarbete med vårdenhetschef och medicinskt ledningsansvarig läkare utarbetar arbetsrutiner som främjar patientsäker vård, effektiva patientflöden, teamarbete mellan yrkeskategorier och en god arbetsmiljö. En viktig del i rollen är att planera, leda, utveckla, handleda, och följa upp omvårdnadsarbetet på avdelningen. Du kommer bland annat att ansvara för att avdelningens rutiner efterlevs, inventera och samordna utbildningsinsatser samt ha ansvar för introduktion av nyanställda medarbetare. En viktig del i rollen är att stödja och handleda omvårdnadspersonalen samt att organisera och implementera kompetenshöjande aktiviteter. Utöver detta ingår att medverka till rekrytering av nya medarbetare.
Rollen som biträdande vårdenhetschef innebär att du fungerar som vårdenhetschefens förlängda arm i den dagliga verksamheten och du kommer i förekommande fall att ersätta denne vid frånvaro. Kliniskt arbete kombineras med administrativt arbete.
Du kommer att få en individuellt anpassad introduktion baserat på dina erfarenheter och ditt individuella behov så att du på bästa sätt ska komma in i ditt nya ansvar.
Vår verksamhet
Kvinnokliniken bedriver akut och specialiserad vård med hög kompetens inom öppen- och slutenvård. Verksamhetsområdet är indelat i en gynekologisk och en obstetrisk sektion. Gynekologisektionen har en speciell profilering mot benigna gynekologiska sjukdomar. Robot och endoskopisk kirurgi, vulvasjukdomar och bäckenbottenkirurgi inklusive urogynekologi utgör hörnstenarna i verksamheten och Danderyds sjukhus ligger i framkant beträffande klinisk forskning och utveckling inom dessa områden. Behandlingen av patienter med sjukdomar eller skador i bäckenbotten och vulva har länge varit en av sjukhusets spetskompetenser. Inom den gynekologiska sektionen bedrivs även en stor dagkirurgisk verksamhet. Just nu pågår även ett miljöprojekt hos oss där vi har som mål att vara den Gröna Kvinnokliniken.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning operation. Meriterande med några års erfarenhet. Meriterande är även erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete.Övrig information
Tjänstens sysselsättningsgrad är 38,15 h/vecka där viss helgtjänstgöring ingår.
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Allt om dina förmånerSå ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4700 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer att trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling.
Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
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Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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