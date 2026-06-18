Projektledare i omställning
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2026-06-18
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Att leda projekt som ställer om Gotland till förnybar energi och mobilitet, låter det som en uppgift för dig?
Energicentrum Gotland har uppdraget att vara drivande till att Gotland har ett 100% förnybart energisystem om 15 år. Energicentrum agerar som en katalysator i Gotlands energiomställning och sprider kunskap, kommunicerar, skapar förutsättningar för förnybar utveckling och är den naturliga kontaktpunkten i Gotlands energiomställning. Kopplat till detta leder vi kontinuerligt vi ett antal utvecklingsprojekt inom omställningens olika områden.
Som medarbetare hos Energicentrum innebär det kontakter från gotländsk bygdegård till EU, ibland via nationella myndigheter och kanske även internationella partners. Vi söker dig som motiveras av den bilden och vill vara del i det arbetet. Rollen är en projektanställning (på upp till fyra år).
Energicentrum Gotland är en enhet som tillhör avdelningen Regional utveckling inom Region Gotland. Dina kollegor är energi- och klimatrådgivare, kommunikatörer, projektledare och sakkunniga. Referensgruppen för Energicentrum har bred förankring bland invånare, näringslivet, offentlighet och akademi. Energicentrum är även del i föreningen Energikontoren Sverige som samlar 14 energikontor runtom Sverige och är en tydlig nationell röst inom regional energiomställning.
Organisationen präglas av ett inkluderande ledarskap som innebär delaktighet, öppenhet och engagemang där alla kollegor tar ett gemensamt ansvar för vårt uppdrag och vår arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Vi förväntar oss att du gillar utveckling och förändring. Som projektledare hos Energicentrum leder du självständigt projekt med tydlig målsättning men där vägen dit kontinuerligt utvärderas för bästa resultat. Du behöver en förståelse för ekonomi men det är inte det övervägande i jobbet. Viktigast är att förstå sammanhang, kunna skapa goda samarbeten och kunna stimulera en framåtrörelse. Och såklart hålla tidplanen.
Du behöver inte vara specialist inom området energi men väl att du tycker det är ett spännande område.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning eller minst fyra års relevant yrkeserfarenhet. Rollen innebär internationella kontaktytor, vilket ställer krav på god förmåga att kommunicera på engelska. Erfarenhet av förändringsledning ses som meriterande.
Vi ser att du har haft arbetsuppgifter som skapar förståelse för ekonomisk styrning, för tidplaner och som innehållit koordinering av samarbetsparters och/eller parallella processer.
För att lyckas i rollen är du självgående, strukturerad och har god personlig mognad. Du är utvecklingsorienterad, ser möjligheter till förbättringar och har förmåga att omsätta idéer i praktiken. Vidare har du en god samarbetsförmåga, ett flexibelt förhållningssätt och en helhetssyn som hjälper dig att prioritera och fatta välgrundade beslut.
Ansökningar hanteras fortlöpande under perioden.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Skeppsbron 24G (visa karta
)
621 57 VISBY Arbetsplats
Energicentrum Gotland Kontakt
Patrick Dahl, enhetschef patrick.dahl@gotland.se 070-4476873 Jobbnummer
9969188