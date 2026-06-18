Forskare i molekulär vertebratpaleontologi
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2026-06-18
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Vill du arbeta med molekulär paleontologi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare i molekulär vertebratpaleontologi på institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet.
Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. För mer information, se www.iob.uu.se.
Programmet för evolution och utvecklingsbiologi studerar ryggradsdjurens evolution och utvecklingsbiologi, dels separat och dels som interdisciplinär forskning med målet att förstå hur ryggradsdjurens fundamentala byggplan skapades av evolutionen och utvecklades över tid. Vi fokuserar särskilt på den djupaste delen av ryggradsdjurens evolutionsträd, från ryggradsdjurens uppkomst till steget från vatten till land, samt land-ekosystemets utveckling under mesozoikum – den geologiska tidseran då dinosaurierna härskade på jorden.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att omfatta utveckling och tillämpning av paleomolekylära metoder för att identifiera endogena biomolekyler i fossila ben från ryggradsdjur. Projektet syftar till att undersöka hur biomolekyler har kunnat bevarats i mesozoiska fossil samt att klarlägga samspelet mellan fossilt material och den omgivande miljön. I förlängningen kommer arbetet att använda exceptionellt välbevarade vävnader och biomolekyler för att ge nya insikter i evolutionen och utvecklingen hos tidiga dinosaurier.
Det primära fokusområdet kommer att vara exceptionellt välbevarade dinosauriefossil från trias- och juraavlagringar i Sverige, men även annat fossilt material kan komma att inkluderas. I denna roll kommer du att bidra till utvecklingen av nya paleomolekylära metoder, inklusive etableringen av en forskningsplattform för paleoproteomik.
Projektet är knutet till det ERC-finansierade projektet "Unravelling early dinosaur success through fossil digestive contents and trophic dynamics (DINO-DIGEST)", som leds av Martin Qvarnström.
Du kommer att arbeta nära övriga medlemmar i forskargruppen. Det kommer även att finnas möjligheter att tillämpa liknande metoder på ytterligare fossilt material, delta i provtagningskampanjer samt presentera forskningsresultat vid internationella konferenser.
Projektbeskrivning
Stora framsteg görs inom molekylär arkeologi och paleontologi, och allt fler bevis visar att labila biomolekyler kan bevaras i allt äldre fossilt material. De mekanismer som ligger bakom detta bevarande, och de förhållanden som möjliggör det, är dock fortfarande komplexa och dåligt förstådda. Fossilprover från omfattande fältarbeten i Skåne, utförda av Martin Qvarnström och Grzegorz Niedźwiedzki, har förhandsvalts baserat på omfattande tidigare tafonomiska studier.
Projektet kommer att undersöka paleontologiskt material som har visat sig innehålla exceptionellt välbevarade vävnader på subcellulär nivå, inklusive mjukvävnadsliknande strukturer med ännu okänd sammansättning, vilka projektet syftar till att karakterisera.
Kvalifikationskrav
För anställningen som forskare krävs doktorsexamen i molekylärbiologi eller motsvarande, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i molekylärbiologi eller motsvarande som arbetsgivaren bedöms likvärdig. Tidigare erfarenhet av paleomolekylär forskning och tafonomi är ett krav. Vidare krävs det att du har mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.
Forskningen kommer att bedrivas självständigt men också integreras i ett team som arbetar med ett större forskningsprojekt under ledning av projektledaren (PI). Stor vikt kommer därför att läggas vid personliga egenskaper, såsom självständighet, samarbetsförmåga och förmåga att vara mål- och resultatinriktad.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare arbete med tafonomi är meriterande. Erfarenhet av arbete med miljö-DNA (environmental DNA, eDNA), DNA- och/eller peptidsekvensering, bioinformatisk analys av sekvenseringsdata är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Martin Qvarnström, email: martin.qvarnstrom@ebc.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 2 juli 2026, UFV-PA 2026/2154.
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida Lediga jobb: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/lediga-jobb
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
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box 256 (visa karta
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752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi Jobbnummer
9969183