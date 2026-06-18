Lärare spanska och tyska åk 7-9, Viktoriaskolan
Skara kommun, Viktoriaskolan / Grundskollärarjobb / Skara Visa alla grundskollärarjobb i Skara
2026-06-18
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Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Viktoriaskolan är en kommunal 7-9 skola med ca 560 elever i Skara kommun. Här arbetar vi med morgondagens samhällsmedborgare och våra elever ska mötas utifrån sina förutsättningar. Vi vill att de ska äga kompetens, glädje och framtidstro. De ska känna att de lyckas, att de möts av respekt och att de respekterar andra. Vi tror att alla elever vill lyckas och att vi tillsammans med dem hittar vägen hit.
Arbetet innebär
Du kommer arbeta med ansvar för undervisning i spanska och tyska. Detta innefattar planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisning. Din uppgift är att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt ge trygghet och struktur i vardagen.
Vem är du?
Som person är du lugn och stabil i ditt bemötande samt lyhörd för individers olika behov och förutsättningar och kan anpassa dig därefter. Du har en positiv inställning och visar på god samarbetsförmåga och förmåga att kunna inspirera och motivera. För dig är det viktigt att skapa de bästa möjligheterna för att elever, vårdnadshavare och kollegor ska trivas och känna sig trygga.
Skara kommun värdesätter att du har en medvetenhet kring att skolan är till för alla och att uppdraget som pedagog är att möta alla oavsett förmågor, bakgrund och sociala/ekonomiska möjligheter.
Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet i spanska och tyska år 7-9
Vara en trygg pedagogisk ledare.
God förmåga att ta olika perspektiv, ha en kreativ förmåga, tänka nytt och våga ta initivativ.
God förmåga att strukturera, planera, organisera och följa upp det pedagogiska arbetet utifrån de styrdokument som finns.
God förmåga att skapa respektfulla relationer med barn, föräldrar och kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare, 100%, ferietjänst. Tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval under rekryteringsprocessen.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer här.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara Kommun
(org.nr 212000-1702), http://www.skara.se/kommun--politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Stortorget 1 (visa karta
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532 88 SKARA Arbetsplats
Skara kommun, Viktoriaskolan Kontakt
Ann-Sofie Lundin 051132270 Jobbnummer
9969182