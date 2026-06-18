Regionutvecklare personliga hjälpmedel
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-18
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Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". På koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Då en medarbetare gått vidare till annan tjänst söker vi nu en ny kollega som vill bli en del av Samverkansfunktionen. Ta chansen och sök dig till en av Sveriges största arbetsgivare.
Ditt uppdrag
I Västra Götaland finns en samarbetsorganisation för hjälpmedel som arbetar utifrån målsättningar i gemensamma avtal och överenskommelser inom hjälpmedelsområdet. Syftet är att i samverkan säkerställa en hållbar, jämlik och säker försörjning av hjälpmedel i Västra Götaland.
Samarbetsorganisationen består av grupperingar på olika nivåer där representanter från både Västra Götalandsregionen och kommuner deltar.
Det händer mycket inom hjälpmedelsområdet, vilket innebär möjlighet att påverka utvecklingen både regionalt och nationellt. Du kommer att bidra till en effektiv och säker hantering av personliga hjälpmedel i Västra Götaland.
Tjänsten ingår i Samverkansfunktionen för hjälpmedelsfrågor, organiserad på Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen, avdelning Specialiserad vård, läkemedel och medicintekniska produkter.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens hjälpmedelssamarbete i Västra Götaland!Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som regionutvecklare inom samverkansfunktionen arbetar du på uppdrag av vård- och omsorgsgivare i Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Uppdraget gäller personliga hjälpmedel inklusive förbrukningsartiklar och utgår från huvudmännens ansvar för hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
I arbetsuppgifterna ingår att
handlägga ärenden och ge administrativt stöd till samarbetsorganisationen
leda och samordna arbete i beredningsgrupper och hjälpmedelsforum
ge stöd och vägledning till förskrivare och beställare av hjälpmedel utifrån gemensamt framtagna regelverk och försörjningsavtal
ta fram informationsmaterial och kommunicera inom och utanför samarbetsorganisationen
bidra i samarbetet mellan vård- och omsorgsgivare och försörjningsförvaltningen
stödja implementeringen av nya hjälpmedel.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en spännande och omväxlande tjänst med många olika kontaktytor och möjlighet att arbeta från våra kontor i Göteborg, Skövde, Borås eller Vänersborg. Arbetet kräver viss regelbunden närvaro i Göteborg, men det finns möjlighet till distansarbete ett par dagar i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och erfarenhet av både patient-/brukarnära arbete och administrativa uppgifter. Erfarenhet från arbete med hjälpmedel är meriterande. Du har goda kunskaper om och erfarenhet av utvecklingsarbete, utredningsarbete, projektledning och konsultativt arbete. Du är initiativrik, drivande och har förmåga att leda utveckling självständigt och i grupp.
Du är strukturerad, har lätt att knyta kontakter och tycker om att samarbeta och samverka, något som är avgörande för att lyckas i uppdraget. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
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405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Koncernkontoret Jobbnummer
9969185