Lokalvårdare semestervikariat Västerås
Proffas i Mälardalen AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-05-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Proffas i Mälardalen AB i Västerås
, Eskilstuna
, Sala
, Upplands-Bro
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Lokalvårdare till Proffas i Mälardalen AB
Proffas i Mälardalen AB har sitt ursprung i Västerås och erbjuder väletablerade företag och privata kunder kvalité och service.
Om tjänsten och dig
Vi söker lokalvårdare för semestervikariat i Västerås 4 veckor 75% vecka 28-31.
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och tycker det är roligt att ta initiativ och lösa problem.
Du behöver körkort och egen bil. Du behöver även kunna tala grundläggande engelska.
Som lokalvårdare kommer du att arbeta nära kunder och det är viktigt att du har lätt för att komma överens med människor.
Om anställningen
• Semestervikariat 75% v.28-31
• Vardagar
• Lokalvård hos företagPubliceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
• Några års arbetslivserfarenhet, gärna från andra serviceyrken
• Körkort B och tillgång till egen bil
Meriterande
• Erfarenhet av företags städning eller hemstäd
• Städutbildning PRYL, SRY-yrkesbevis eller liknande
Övrig information
Då våra annonser kan få stora mängder sökande har vi inte möjlighet att bekräfta allas ansökan. Vi ber om förståelse för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: rekrytering@proffas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Västerås semestervikariat". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Proffas i Mälardalen AB
(org.nr 559021-5702)
Fallhammargatan 1 D (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9893440