Lokalvårdare (deltid) till Palladium Malmö

Next Events Sverige AB / Städarjobb / Malmö
2026-01-04


Är du vår nästa kollega? Palladium Malmö är en anrik kultur- och eventarena med konserter, föreställningar & andra publika evenemang. Vi söker nu en lokalvårdare på deltid som ansvarar för att våra publika ytor håller hög standard.

2026-01-04

Dina arbetsuppgifter
Daglig lokalvård av salong, foajé, toaletter & backstage.
Eventstäd före och efter arrangemang
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Samarbete med drift- och eventpersonal

Vi söker dig som
Har erfarenhet av lokalvård
Är noggrann, självgående och ansvarstagande
Har god servicekänsla
Är flexibel vad gäller arbetstider
Kan kommunicera på svenska eller engelska

Vi erbjuder
Ett varierande deltidsarbete
Arbete i ett ikoniskt kulturhus mitt i Malmö
Trygga och tydliga anställningsvillkor
God arbetsmiljö och tydligt ansvar

Skicka din ansökan med kort presentation, nytagen bild och CV till jobb@nextevents.se

Om företaget
Palladium Malmö är ett ikoniskt hus i centrala Malmö med konserter, scenkonst och andra publika arrangemang. Arenan förenar historisk miljö med modern evenemangsverksamhet och välkomnar både lokala och internationella artister.
Verksamheten drivs av Next Events, en etablerad aktör inom konserter och kulturproduktion med lång erfarenhet av publika arrangemang i Malmö och övriga Sverige.
Kika gärna på vår hemsidor palladium.nu och nextevents.se
Vi ses på intervju,
Palladium / Next Events familjen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: jobb@nextevents.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Next Events Sverige AB (org.nr 559057-3977)
Södergatan 15 (visa karta)
211 34  MALMÖ

Arbetsplats
Palladium

Jobbnummer
9668356

