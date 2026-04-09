Lokalvårdare
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vår verksamhet i Stockholm växer kraftigt och därför söker ISS positiva och engagerade lokalvårdare som brinner för service. Vill du vara med och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som lokalvårdare på ISS!
Om rollen:Som lokalvårdare arbetar du främst med olika former av städning i kundens lokaler. Även andra servicetjänster som exempelvis skötsel av kaffe-maskiner och blommor kan ingå. I denna roll arbetar du i huvudsak med mindre kunder som kan vara kontor, fastigheter eller industrifastigheter. Detta innebär att du under arbetspasset ambulerar mellan olika platser.
Placeringsort för tjänsterna är varierande i Stockholms län och framför allt hos vår nya kund Stockholm Exergi som bedriver verksamhet i Värtan, Brista, Hammarby, Högdalen och Hässelby.
Utöver detta rekryterar vi personal till andra kunder inom regionen.
Observera att anställningsform och sysselsättningsgrad kan variera beroende på var eller med vad inom regionen du arbetar med.
Utöver heltidstjänster finns det även säsongsarbete/sommarjobb, halvtid, deltid samt helgarbete.
Vi erbjuderDu kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå, god överblick över ditt städområde och kunna komma med förslag till förbättringar hos kunden. Det är viktigt att du har en lyhördhet för kundens behov och en känsla för merförsäljning. Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare och du ska även ha förmåga att samarbeta då arbetet kan ske både enskilt och i grupp.Vi ser gärna att du har erfarenhet från serviceyrken eller branscherfarenhet. Det är viktigt att du behärskar svenska språket. B-körkort är inget krav men meriterande till vissa tjänster.
Utdrag från belastningsregister och säkerhetskontroll är vanligt förekommande för att få jobba hos våra kunder.
Din ansökanOm du ansöker om denna tjänst är det viktigt att du skriver var du bor. Detta då vi gärna schemalägger personal i någorlunda anslutning till sin hemadress då vi tror att detta underlättar personalens vardag.
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och ser fram emot din ansökan, dock senast 2026-05-09. Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta: per.holmberg@se.issworld.com
Vänligen spara kontaktuppgifterna så att du kan komma i kontakt med oss ifall du har frågor om tjänsten framöver.Obs! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
Årstaängsvägen 21b (visa karta
)
117 60 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Per Holmberg per.holmberg@se.issworld.com
9845352