Biträdande rektor till Bagaregårdsskolan och Ånässkolan
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Nu välkomnar vi dig som vill bli en del av vårt skolledningsteam i skolområde Centrum 15!
I skolområdet ingår Lundenskolan F-9, Lundenskolan AGR, Ånässkolan F-6 och Bagaregårdsskolan F-6. Du som biträdande rektor ansvarar för Bagaregårdsskolan F-6 och Ånässkolans fritidshem.
Bagaregårdsskolan är en enparallellig F-6 skola med cirka 190 elever belägen i Örgryte-Härlanda. Ånässkolan ligger nära Redbergsplatsen och är en F–6-skola med cirka 500 elever. På skolorna arbetar vi 3 st biträdande rektorer samt rektor.
Bagaregårdsskolan och Ånässkolan är en arbetsplats med struktur och ordning där arbetsglädjen är stor och där en blandning av olika professioner tillsammans arbetar för elevernas bästaDina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor för Bagaregårdsskolan F-6 och Ånässkolans fritidshem arbetar du tätt tillsammans med dina biträdande rektorskollegor och under rektors ledning. Ditt arbete innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare. Du fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna.
Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Konkret handlar det om att bistå rektor i att få skolan att gå i en gemensam riktning som skolledningsteamet och rektor beslutat. Du leder, utvecklar och organiserar arbetet på skolenheten inom ramen för din delegation. I ledningsteamet bidrar du som biträdande rektor till rektors beslutsfattande utifrån helhet och likvärdighet samt vårt kollegiala lärande.
Som biträdande rektor har du ansvar för mål, ekonomi, personal och kvalitet inom ditt ansvarsområde utifrån nämnds vidaredelegation. Du ansvarar för de arbetsmiljöuppgifter som du har fått fördelade inklusive uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö. Du är också delaktig i organisationsförändringar, tjänstefördelning och schemaläggning.
I uppdraget ingår samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhället och andra skolenheter.
Som biträdande rektor i Göteborgs Stad har du tillgång till stöd från förvaltningens olika stödfunktioner i områden som ekonomi, HR, kvalitet- och utveckling, kommunikation och digitalisering. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskoleexamen om minst 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen
erfarenhet av någon form av ledaruppdrag
minst 4 års erfarenhet av arbete i skola
har kunskap om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för skol-och verksamhetsformer inom grundskolan
Det är meriterande om du har:
rektorsutbildning
ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildning
skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet
erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
erfarenhet av lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret (exempelvis skollagen och arbetsmiljölagen)
erfarenhet av grundskolaÖvrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Susanne Allered, Sveriges Skolledare susanne.allered@saco.goteborg.se Jobbnummer
9953771