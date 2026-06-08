Maria Elementarskola söker lärare mot fritidshem, inriktning idrott & hälsa

Märta Fransons Stiftelse / Förskollärarjobb / Stockholm
2026-06-08


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Maria Elementarskola är en fristående skola på Södermalm i Stockholm. Skolan grundades år 1885 och är idag en F-9-skola med omkring 360 elever. Fritidshemmet har runt 100 barn inskrivna.
Som lärare mot fritidshem med inriktning drott och hälsa, ingår undervisning i ämnet idrott och hälsa för elever i årskurser 1 till 6. Tjänsten (semestertjänst) är delad mellan skola och fritidshem.
Som sökande är du legitimerad lärare mot fritidshem med inriktning idrott och hälsa. Välkommen med din ansökan som innehåller CV och personligt brev till ansvarig för fritids, julia.bejerot@mariaelementarskola.se
Tjänsten avser heltid (semestertjänst, 40 veckotimmar), tillsvidareanställning. Provanställning med max 6 månader tillämpas. Tillträdesdatum 3 augusti 2026.
I löneförmåner ingår ITP, friskvård och pedagogisk lunch och mellanmål.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: julia.bejerot@mariaelementarskola.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Märta Fransons Stiftelse
Högbergsgatan 52 (visa karta)
118 47  STOCKHOLM

Arbetsplats
Stiftelsen Maria Elementarskola

Jobbnummer
9953770

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