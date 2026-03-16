Lokalvårdare
2026-03-16
Nu söker vi en medarbetare till lokalvårdsenheten på Örnsköldsviks kommun med placering i Anundsjöområdet.
Arbetstiden är måndag till fredag kl. 07.00-16.00.
Lokalvård är ett viktigt serviceyrke där vi utför praktiskt arbete för att skapa hälsosamma och trivsamma lokaler för alla som vistas i dem.

Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos oss kommer du tillsammans med din grupp planera, genomföra och säkerhetsställa kvalitén i våra lokaler såsom skolor, förskolor, kontor mm. Du utför städningen med stöd av ett veckoschema och med hjälp av arbetsredskap såsom moppar, dammsugare, skurmaskiner mm. Tillsammans med dina kollegor samarbetar ni för att upprätthålla en regelbunden golvvård, arbetet utförs både självständigt och i grupp med miljövänliga och moderna städmetoder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom lokalvård. Du behöver ha grundläggande datakunskaper då vi rapporterar i olika system.
Som person är du flexibel, service- och kundfokuserad och trivs i nya miljöer. Du är duktig på att jobba självständigt och har förmågan att planera ditt arbete effektivt. Du har god ansvarskänsla och samarbetsförmåga, är relationsskapande och lösningsfokuserad samt värdesätter ett noggrant utfört arbete.
Arbetet kräver att du kan tala, läsa och förstå svenska för att kunna använda våra instruktioner, scheman och säkerhetsdatablad samt för att kunna kommunicera med kunder och kollegor på svenska.
Arbetet utförs i lokaler där det är full verksamhet vilket innebär att arbetsmiljön ibland kan vara väldigt högljudd. För att klara av arbetsbelastningen behöver du ha en god fysik, då lokalvård innebär att du rör på dig mycket och arbetar fysiskt med kroppen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav på körkort B och tillgång till egen bil.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
Vid anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister lämnas in till arbetsgivaren. http://inspiration.ornskoldsvik.se/
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/157". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen, Drift & Service Kontakt
Ulrika Gidlund 0703973477 Jobbnummer
