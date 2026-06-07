Junior mekanikingenjör till elkraftsbolag!
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Ludvika Visa alla elektronikjobb i Ludvika
2026-06-07
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Vi söker nu en junior mekanikingenjör som vill ta sina första steg i karriären och arbeta med teknisk utveckling, design och analys. Här får du möjligheten att utvecklas i en lärorik roll där du samarbetar med erfarna kollegor och bidrar till innovativa projekt inom energibranschen.Publiceringsdatum2026-06-07Om företaget
Vår kund är ett världsledande elkraftsföretag som ligger i framkant av teknologisk utveckling. De erbjuder innovativa lösningar och har en stark global närvaro. Här får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö med fokus på hållbara energilösningar och kompetensutveckling.
Om rollen
Som junior mekanik-ingenjör kommer du att få en bred introduktion i arbetet och successivt bygga upp din kompetens. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
CAD-konstruktion
Delta i utvecklingsprojekt tillsammans med seniora kollegor
Teknisk stöd kopplat till produkter och lösningar
Samarbeta med interna funktioner såsom produktion, logistik och försäljning
Ta fram och uppdatera teknisk dokumentation och enklare analyser
Tolka ritningar och materialdata
Bidra i arbetet med utbildningsmaterial till kunder
Om dig
Vi söker dig som är i början av din karriär och har en vilja att lära och utvecklas. Du har/är:
Minst högskoleingenjör inom maskinteknik eller motsvarande
Grundläggande kunskap i CAD-verktyg, exempelvis CREO (meriterande)
God förståelse för ritningsläsning och tekniska underlag
Goda kunskaper i såväl svenska som engelska i tal och skrift
Meriterande är:
Erfarenhet av CAD-system, PLM-verktyg (t.ex. Windchill) eller affärssystem (t.ex. SAP)
Praktisk erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
Intresse för energibranschen
Som person är du nyfiken, driven och gillar att samarbeta med andra. Du tar initiativ, är strukturerad och ser möjligheter att utvecklas i din roll.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Rekryteringsprocessen
Intervju med Framtiden AB
Referenstagning
Intervju med slutkund
SSG-utbildning samt drogtestAnställningsvillkor
Startdatum: September 2026
Ort: Ludvika
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, mån-fre (Jour förekommer) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52728_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
771 22 LUDVIKA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Victoria Österberg victoria.osterberg@framtiden.com +46722080231 Jobbnummer
9951271