Bilförsäljare till Klarälvens Bil med goda provisionsmöjligheter
Klarälvens Bil AB / Butikssäljarjobb / Karlstad Visa alla butikssäljarjobb i Karlstad
2026-06-07
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Är du en ung, driven säljare som vill utvecklas och ta plats? Vi på Klarälvens Bil i Karlstad har precis flyttat in i helt nya, fräscha lokaler och söker nu en bilsäljare som vill vara med och bygga något långsiktigt med oss.
Som bilsäljare hos oss äger du hela processen – från första kontakt och offert till avslut, leverans och uppföljning. Du skapar en kundupplevelse utöver det vanliga och bygger relationer som håller över tid. Hos oss är nöjda kunder inte bara ett mål, det är hela grunden i hur vi jobbar.
Vi söker dig som:
• Är självgående, disciplinerad och har ett starkt eget driv
• Brinner för försäljning och att ta affären i mål
• Sätter kunden i fokus och vill skapa långsiktiga relationer
• Vill utvecklas, lära dig och växa i rollen
• Ser det här som ditt förstahandsval – inte ett extrajobb
Meriterande är tidigare erfarenhet av försäljning med goda resultat, men det viktigaste är din inställning, ditt driv och din vilja att lyckas.
Vi erbjuder:
• Fast grundlön med mycket goda provisionsmöjligheter – din insats avgör din lön
• Helt nya, moderna lokaler i Karlstad
• En arbetsplats där du får ansvar, frihet och möjlighet att utvecklas
• Ett engagerat team som vill framåt
Låter det som du? Skicka in din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen till Klarälvens Bil! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Jobb@klaralvensbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klarälvens Bil AB
(org.nr 559113-4795), http://www.klaralvensbil.se
Fjärrviksvägen 3 (visa karta
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653 50 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951272