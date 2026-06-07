cafe personal sökes i solna centrum
Nixon Ortiz Brödernas AB / Butikssäljarjobb / Österåker Visa alla butikssäljarjobb i Österåker
2026-06-07
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Arbetsuppgifter*
• Tillredning av kaffe och andra drycker i espressomaskin
• Kassaarbete och kundservice
• Enklare matberedning: smörgåsar, sallader
• Hålla rent och snyggt i kafélokalen
• Öppning/stängning av kaféet
• Kvalifikationer*
• *Krav*: God svenska i tal, grundläggande engelska
• *Meriterande*: Erfarenhet från café/restaurang, kassavana, baristautbildning
• *Personliga egenskaper*: Serviceinriktad, stresstålig, ansvarstagande, glad och utåtriktad
• Varaktighet*: Tillsvidare, provanställning 6 månader
• Tillträde*: Omgående eller enligt överenskommelse
• Arbetsort*: Solna - Skytteholmsvägen 47, 171 44 Solna
• Vi erbjuder*
• Lön enligt Hotell- och restaurangfackets kollektivavtal
• Trevlig arbetsmiljö i ett litet familjärt kaffe. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: nixon.o.v@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nixon Ortiz Brödernas AB
(org.nr 559468-8052) Jobbnummer
9951269