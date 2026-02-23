Lokalvårdare
Frivild Städ AB / Städarjobb / Östersund Visa alla städarjobb i Östersund
2026-02-23
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frivild Städ AB i Östersund
Vi söker dig som tycker om att arbeta med kroppen, är socialt kompetent och som är ansvarstagande och flexibel.
Vi söker en medarbetare som kommer ha ensamt ansvar över ett större gym, där arbetstiderna är Mån-fre 7-16.
Det är meriterande om du jobbat inom städ innan och vi lägger stor vikt på personlighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: Frivildjobb@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Gym". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frivild Städ AB
(org.nr 556849-7746)
Voltvägen 26 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Arbetsplats
Frivild städ ab Jobbnummer
9759309