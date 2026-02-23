Lokalvårdare

Frivild Städ AB / Städarjobb / Östersund
2026-02-23


Vi söker dig som tycker om att arbeta med kroppen, är socialt kompetent och som är ansvarstagande och flexibel.
Vi söker en medarbetare som kommer ha ensamt ansvar över ett större gym, där arbetstiderna är Mån-fre 7-16.
Det är meriterande om du jobbat inom städ innan och vi lägger stor vikt på personlighet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: Frivildjobb@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Gym".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Frivild Städ AB (org.nr 556849-7746)
Voltvägen 26 (visa karta)
831 48  ÖSTERSUND

Arbetsplats
Frivild städ ab

Jobbnummer
9759309

