Lokalvårdare
2025-09-30
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Vårt arbete gör skillnad och nu behöver vi dig som vill arbeta med lokalvård på Hisingen. Tjänsten är en löpartjänst där du kommer arbeta på olika enheter inom Säve/Kärra.
Som lokalvårdare arbetar du med städning i förskola och det kan även förekomma diskning. Du arbetar utifrån fastställda metoder och instruktioner för att säkerställa kvalitén. Du är noggrann i ditt arbete och tar ansvar för att arbetet blir utfört enligt schema och frekvens. Vi arbetar utifrån att medarbetare, barn och miljö ska må bra. Vi följer givna hygienregler och förser dig med arbetskläder för ett proffsigt intryck gentemot kund. Eftersom du är vårt ansikte utåt är det viktigt för verksamheten och en självklarhet för dig att vara en god ambassadör för enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterat erfarenhet av att arbeta med lokalvård, längre än 2 år. Det är meriterande om du har SRY-utbildning eller annan yrkesutbildning inom lokalvård som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av storstädning och golvvård är meriterande.
Som person har du god servicekänsla. Du har lätt för att skapa goda relationer och kommunicera med både kollegor och verksamheten. Du har mycket god förmåga att kunna samarbeta tillsammans med andra men du ska även kunna arbeta självständigt efter arbetsschema och instruktioner. Du arbetar ergonomiskt och miljömedvetet och bidrar till välstädade och trivsamma lokaler. Det är också av stor vikt att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar i arbetet.
En del av arbetet som lokalvårdare innebär att ha kontakt med verksamheten samt att kunna arbeta efter en arbetsbeskrivning och därför krävs att du kan uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du behöver också ha grundläggande IT-kunskaper (för att hantera smartphone, dator, använda personalsystem samt kommunicera via mail med chef, samordnare och kollegor).
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal. Observera att intresseanmälan endast är aktuell för dig som är tillsvidareanställd i Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad.
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Ersättning

Enligt avtal.
