Lokalintendent till Kulturförvaltningen
2025-12-26
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Välkommen till oss
Lokal-och säkerhetsenheten är en del av kulturförvaltningen i Stockholms stad.
Enheten arbetar för att kulturförvaltningen ska tillhandahålla ändamålsenliga och trygga lokaler för såväl medborgare och medarbetare. Vi ger ett kompetent stöd till kulturförvaltningens samtliga verksamheter inom allt som rör lokal- och säkerhetsfrågor. Enheten består av två lokalstrateger, en lokalintendent, två säkerhetssamordnare och en jurist. Tillsammans bidrar vi till att skapa förutsättningar för en väl fungerande kulturverksamhet i hela staden.
Vi erbjuder
Goda kompetensutvecklingsmöjligheter
En förvaltning med flera olika verksamhetsområden, unika byggnader och miljöer
Omväxlande arbetsuppgifter med stor möjlighet att påverka
En snabbrörlig enhet där utveckling uppmuntras
Kompetenta och generösa kollegor
Möjlighet till hybridarbete
Tillgång till nätverk inom Stockholms stad
Din roll
Som lokalintendent arbetar du med kulturförvaltningens samtliga lokaler, allt från enkla förråd till våra kulturinstitutioner som till exempelvis Stockholms stadsmuseum.
Du arbetar självständigt men ingår även i olika lokalprojekt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter avser stöd till våra verksamheter i lokalrelaterade frågor som rör bland annat underhåll och uppföljning av lokalärenden samt löpande systematiskt brandskyddsarbete.
Du arbetar nära enhetens övriga medarbetare och rapporterar till enhetschef.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
arbeta med löpande underhåll, ändrings- och ombyggnation av lokaler
administration av passerkort
uppföljning av det löpande systematiska brandskyddsarbetet
bistå i arbetet med att etablera och underhålla bra relationer med hyresvärdar, fastighetsägare och andra samarbetsparters
tillsammans med enheten stötta förvaltningens chefer i frågor som rör lokaler, avtal, försäkringsfrågor
representera kulturförvaltningen i olika nätverk som rör lokaler och lokalfrågor.
Arbetet innebär många kontakter. Du arbetar mot flera målgrupper inom förvaltningen, hyresvärdar, fastighetsägare, entreprenörer och andra samarbetspartners. Du bistår med kunskap, stöd och service med allt från löpande underhåll till akuta situationer som kan uppstå. Du trivs med att arbeta proaktivt och föreslår gärna förbättringar av våra lokaler.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller byggnadsteknik, alternativt en likvärdig utbildning kombinerad med relevant arbetslivserfarenhet
aktuell erfarenhet av att arbeta med lokal- och fastighetsfrågor
god administrativ förmåga
erfarenhet av låssystemet Assa Abloy Arx eller liknande
erfarenhet av ekonomisk uppföljning, fakturahantering och beställningar
god förmåga att uttrycka dig väl och tydligt i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av löpande underhåll, ändrings- och ombyggnationer
utbildning inom brandskydd
erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, en mästare på återkoppling och uppföljning samt en kreativ problemlösare med god samarbetsförmåga. Du lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt. För att klara av rollen behöver du ha en ekonomisk medvetenhet och kunna säkerställa att stadens resurser nyttjas effektivt.
Vi lägger stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
I denna rekrytering kommer en bakgrundskontroll att göras på slutkandidat. I urvalsarbetet kan tester användas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens för att erbjuda bättre tillgänglighet och bedriver ett omfattande projekt för digital kompetensutveckling för alla medarbetare.
