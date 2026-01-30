Logopeder till Logopedimottagningen i Halmstad
Region Halland / Logopedjobb / Halmstad Visa alla logopedjobb i Halmstad
2026-01-30
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Är du legitimerad logoped och har förmåga att skapa goda relationer? Vill du ha ett stimulerande arbete med varierade arbetsuppgifter där du får möjlighet att utveckla en bred erfarenhet? Ta chansen och bli en av oss - Vi söker dig som är intresserad av att arbeta på vår mottagning i Halmstad!
Om arbetet och oss
På Logopedimottagningen i Halmstad arbetar ca 15 logopeder.
Vi har logopeder hos oss som ska vara tjänstlediga för studier eller för föräldraledighet samt att vi vill stärka upp med personal över sommaren. Vi kan därför erbjuda både en tillsvidaretjänst samt två vikariat på 6 månader, med möjlighet till förlängning.
På mottagningen i Halmstad utförs uppdrag både inom närsjukvård och specialistsjukvård. Patientmöten sker vid vår allmänlogopediska öppenvårdsmottagning samt inom slutenvården på flera av sjukhusets avdelningar. Här träffar vi patienter i alla åldrar inom flertalet logopediska områden. Den största patientgruppen hos oss är barn i förskole- och skolålder med tal- och språksvårigheter.
Hos oss på Logopedimottagningen får du möjlighet att utveckla en bred erfarenhet och ha ett stimulerande arbete med varierade arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat av bedömningar, behandling, konsultationer och gruppinformation. Samtliga nyanställda erbjuds introduktion samt mentorskap av erfaren kollega. Hos oss får du på flera olika sätt chans att utvecklas tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor som ger varandra stöd i ett intressant och omväxlande arbete!
Våra logopedimottagningar finns i Kungsbacka, Falkenberg, Varberg, Halmstad, Hylte och Laholm och ingår i Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus. Logopedimottagningarna har två gemensamma chefer och har ett nära samarbete mellan mottagningarna. Våra medarbetare är nyckeln till att Hallands sjukhus har mycket goda resultat i många nationella mätningar och vi arbetar med ständiga förbättringar. Hos oss är det lätt att trivas!Publiceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad logoped. Du har lätt för att uttrycka dig på ett tydligt och pedagogiskt sätt i såväl tal som skrift och du har goda kunskaper i svenska språket. B-körkort är meriterande för tjänsten. För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha bra förmåga att skapa goda relationer till våra patienter men även till dina kollegor. Du har lätt för att arbeta självständigt och trivs med det.
För rollen krävs ett flexibelt förhållningssätt samtidigt som du har förmågan att se helheten. Som person är du initiativtagande och uppnår resultat samtidigt som du kan driva egna processer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Vi planerar att hålla intervjuer, digitalt eller fysiskt på vår mottagning i Halmstad den 18/2.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Lovisa Månsson, Avdelningschef 0766-076720 Jobbnummer
9714957