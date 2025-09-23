Logistikkoordinator
2025-09-23
Om Carla Vi på Carla vill sätta en ny standard för hur man köper bil. Vårt mål är att det ska vara lika lätt och tryggt att köpa eller leasa en bil online, som allt annat man köper på nätet. Självklart ska alla bilar vara laddbara. Bolaget grundades 2020 i Stockholm.
Just nu är vi inne i en spännande tillväxtfas och letar därför efter en duktig logistikkoordinator till vårt grymma operationsteam i Stockholm och Kungsängen.
På Trustpilot kan du även läsa mer om vad våra kunder tycker om oss: https://www.trustpilot.com/review/carla.se
Om rollen Som logistikkoordinator är du en del av vårt logistikteam och rapporterar till vår Support & Logistikchef. Vårt mål är att omdefiniera vad det innebär att äga en elbil/laddhybrid genom att erbjuda ett stort utbud till hela landet och ge utmärkt service till våra kunder och partners. Logistikteamet är ansvariga för att hämta alla bilar som Carla köper in, samt leverera sålda bilar direkt till våra kunder. Att hantera ett växande antal körningar och förare i enlighet med kostnad- och kvalitetsmål är krävande men roligt! Vi behöver nu stärka upp vårt team med en duktig logistikkoordinator för att kunna utveckla verksamheten vidare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Se till att Carlas leveranser kommer fram i tid med hög kvalitet och en service i världsklass
Bistå närmsta chef samt Operations manager med att utbilda, leda och utveckla våra förare. De är våra ambassadörer och vår viktigaste kontaktyta mot kunder
Ansvar för kvalitet och prisjusteringar vid upphämtningar av inköpta bilar
Planering och schemaläggning av Carlas förare
Dagliga kontroller av betalningar samt identifiera och åtgärda problem i interna processer
Daglig kontakt och avstämning med Carlas leverantörer och interna stakeholders
Kontaktpunkt för både kunder, partners och interna stakeholders i arbetet med att maxa kundnöjdhet samt utveckla vår verksamhet
Vi tror att den vi söker har: - Bevisad förmåga att analysera data och tolka information effektivt för att ständigt förbättra processer - Gedigen erfarenhet av ruttplanering och schemaläggning av chaufförer - Har erfarenhet av att leda team (kan vara att man lett engagemang inom universitetslivet, idrott, politik, näringsliv eller föreningar) - Är en trygg beslutsfattare med erfarenhet av att arbeta med höga volymer och högt tempo i en dynamisk miljö - Flexibel och handlingskraftig. På Carla är ingen dag är den andra lik och ofta behöver man byta riktning för att uppnå resultat - Kommunikativ; I denna rollen kommer du inte bara ha daglig kontakt med Carlas kunder men även många nyckelpersoner internt - Analytiskt lagd som gillar att lösa problem - Är en lösningsorienterad do:er med fokus på kvalitet och kundnöjdhet - Erfarenhet från last-mile, logistik, trafikledning eller bemanning - Erfarenhet från bilindustrin är ett meriterande liksom som ett gediget bilintresse - Flytande svenska och engelska i tal och skrift Vad vi erbjuder dig:
Först och främst, så erbjuder vi en fantastisk möjlighet att ansluta till ett bolag som bygger en ny onlinemarknad, med starka värderingar, och en affärsmodell som ska vara hållbar på alla sätt.
Utöver det så erbjuder vi:
Chansen att från grunden bygga upp ett företag som vill skapa en ny standard för hur kunder köper el- och laddhybridbilar online
En dynamisk start-up miljö, där vi försöker jobba smartare och inte hårdare. Vi på
Carla tror att balansen mellan jobb och fritid är viktig för att skapa ett långsiktigt och hållbart företag
Ett tankesätt där vi tror att styrka finns i mångfald
Konkurrenskraftig grundlön och andra trevliga förmåner
Fantastiska, drivna och kompetenta kollegor
Vill du bli vår nya kollega?
Se till att ansöka redan idag! Urval och intervjuprocessen sker löpande så säkerställ att skicka din ansökan snarast
Arbetstider och plats
Tjänsten är baserad i Stockholm och Kungsängen. Vi har kontor i centrala Stockholm och i Kungsängen. Logistikteamet arbetar tillsammans från båda kontoren. Arbetstiderna är måndag- fredag klockan 09-18 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
