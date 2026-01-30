Lektor i försvarssystem
2026-01-30
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap som undersöker hur tekniska och sociala komponenter påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet. Inom ämnet försvarssystem berör både forskning och utbildning till exempel hur militära förband med ny materiel ska organiseras eller hur nästa generations stridsflygplan ska utformas för att uppnå största möjliga luftförsvarseffekt eller andra samhällskritiska områden som energiförsörjning under påfrestande förhållanden. Läs gärna mer om ämnet och vår verksamhet här: https://www.fhs.se/utbildning/vara-amnen/forsvarssystem.htmlInstitutionen
för försvarssystem är en av sex institutioner vid Försvarshögskolan. Institutionen för försvarssystem präglas av en akademisk miljö där utbildning och forskning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.
Vill du forska och undervisa i skärningspunkten mellan försvar, samhälle och teknik? Vi erbjuder en attraktiv anställning, i en unik miljö, där du får fördjupa dig inom områden med stor effekt på samhällets utveckling.
Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna avser forskning samt undervisning och administration inom ämnet försvarssystem med inriktning inom förmågeutveckling och försvarsinnovation.
Med förmågeutveckling menas här att systematiskt bygga upp, stärka och förbättra ett lands, en myndighets eller en organisations förmåga att möta framtida utmaningar, genom analyser, planering, investeringar i personal, organisation och teknik, samt genom samarbete med allierade.
Med försvarsinnovation menas här att inom försvarsområdet (civilt eller militärt) omsätta nya eller väsentligt förbättrade idéer i praktiken för att skapa värde, genom nya produkter, tjänster, processer eller organisationssätt. Det kan vara stegvisa förbättringar eller banbrytande förändringar.
Inom denna inriktning bedriver försvarssystem både utbildningsprogram, kurser och forskning. Efterfrågan är stor av denna kompetens. Anställningen avser, förutom att bedriva och planera egen forskning, kursansvar och handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, utbildningsplanering och utbildningsadministration, examination, uppföljning och utvärdering av utbildning samt akademiska förtroendeuppdrag.
Forskning, undervisning och handledning sker inom såväl civila som militära utbildningsprogram.
Allmänna krav
En lärare vid Försvarshögskolan, civil eller militär, ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning (enligt Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande (REK 2016:1)) eller annan pedagogisk utbildning som leder till motsvarande kompetens, med godkänt resultat, innan anställning eller senast två år efter att anställningen påbörjats.
Undervisning bedrivs både på svenska och engelska. Den sökande ska ha förmåga att undervisa på svenska samt förstå, skriva och tala svenska i B1 nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet. Om den sökande inte har denna förmåga vid ansökan måste den sökande visa att det är rimligt att den uppnått denna förmåga senast två år efter anställning.
Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska.
För samtliga anställningar vid högskolan krävs att den sökande har uppvisat sådana personliga egenskaper, som till exempel samarbetsförmåga, som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Som bedömningsgrund för denna anställning gäller:
• Vetenskaplig skicklighet: God förmåga att självständigt genomföra för tjänsten relevant forskning av hög kvalitet som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda tidskrifter och förlag eller liknande aktiviteter.
• Pedagogisk skicklighet: Visas genom undervisning, planering och genomförande av utbildning inom för ämnet relevanta områden vid högskola eller motsvarande.
Ytterligare bedömningsgrunder:
• Erfarenhet av tillämpad forskning och utveckling inom försvar eller samhällssäkerhet.
• Erfarenhet av nationella och internationella samarbeten inom förmågeutveckling och försvarsinnovation.
• Erfarenhet av att ansöka om externa forskningsmedel. Så ansöker du
Ansökan görs med fördel helt på engelska, detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt FHS:s CV-mall för anställning av lärare.
Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.
Om möjligt, ladda gärna upp alla dokument digitalt för att underlätta för de sakkunniga.
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem. Din ansökan ska vara tillhanda senast 2026-02-28.
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
.
Individuell lön Så ansöker du
