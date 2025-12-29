Legitimerad yrkeslärare på Försäljning- och serviceprogrammet
Höganäs kommun, Kullagymnasiet / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Höganäs Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Höganäs
2025-12-29
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höganäs kommun, Kullagymnasiet i Höganäs
Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor - hela barnet hela vägen!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som lärare på Försäljning- och serviceprogrammet möter du våra elever i yrkesämne. Du förväntas självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisning samt bedöma och betygsätta i enlighet med gällande styrdokument.
I tjänsten ingår även mentorskap på Försäljning- och serviceprogrammet där du förväntas följa upp dina mentorselevers lärande och utveckling, närvaro samt trivsel på skolan.
I arbetet förväntas du dagligen använda olika digitala verktyg i undervisning, kommunikation, informationshantering och närvarouppföljning. Digitala verktyg som dagligen används är Google Classroom, Edlevo, Unikum och Microsoft Teams.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad yrkeslärare för Försäljning- och serviceprogrammet.
• är relationsorienterad och har god förmåga att vinna ungdomars förtroende.
• är strukturerad, organiserad och tydlig.
• har god förmåga att nå ut med din ämneskompetens.
• har god förmåga att anpassa din undervisning efter elevernas behov och förutsättningar.
• har god förmåga att ta dig an, lära dig samt använda digitala verktyg.
• har god samarbetsförmåga och god förmåga till självständigt arbete.
Det är särskilt meriterande att ha erfarenhet av att leda elever engagerade i att driva egna företag inom UF - Ung Företagsamhet.
ÖVRIGT
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297901". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs kommun
(org.nr 212000-1165) Arbetsplats
Höganäs kommun, Kullagymnasiet Kontakt
Biträdande rektor
Daniel Larsson daniel.larsson@hoganas.se Jobbnummer
9665557