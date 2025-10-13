Legitimerad optiker sökes

Lidingö Optikern AB / Optikerjobb / Lidingö
2025-10-13


Visa alla optikerjobb i Lidingö, Solna, Stockholm, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lidingö Optikern AB i Lidingö

Erfaren legitimerad optiker sökes - gärna med magisterexamen
Vi söker en engagerad optiker som vill arbeta i en modern butik med fokus på både kundservice och kliniskt arbete.
Vi erbjuder:
Långa undersökningstider
Ett kompetent team av legitimerade optiker
Variation mellan synundersökningar, kontaktlinsutprovning och försäljning
Tillgång till OCT och modern utrustning
Bekväma arbetstider och god arbetsmiljö

Vi söker dig som:
Är legitimerad optiker, gärna med magisterexamen
Har erfarenhet och intresse för både kliniskt arbete och försäljning
Är serviceinriktad och uppskattar teamwork

Heltid/deltid - tillträde enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: lidingooptikern@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lidingö Optikern AB (org.nr 556975-2867)
Stockholmsvägen 26 (visa karta)
181 50  LIDINGÖ

Jobbnummer
9554820

Prenumerera på jobb från Lidingö Optikern AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lidingö Optikern AB: