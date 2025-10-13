Legitimerad optiker sökes
Lidingö Optikern AB / Optikerjobb / Lidingö Visa alla optikerjobb i Lidingö
2025-10-13
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Optikern AB i Lidingö
Erfaren legitimerad optiker sökes - gärna med magisterexamen
Vi söker en engagerad optiker som vill arbeta i en modern butik med fokus på både kundservice och kliniskt arbete.
Vi erbjuder:
Långa undersökningstider
Ett kompetent team av legitimerade optiker
Variation mellan synundersökningar, kontaktlinsutprovning och försäljning
Tillgång till OCT och modern utrustning
Bekväma arbetstider och god arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Är legitimerad optiker, gärna med magisterexamen
Har erfarenhet och intresse för både kliniskt arbete och försäljning
Är serviceinriktad och uppskattar teamwork
Heltid/deltid - tillträde enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: lidingooptikern@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Optikern AB
(org.nr 556975-2867)
Stockholmsvägen 26 (visa karta
)
181 50 LIDINGÖ Jobbnummer
9554820