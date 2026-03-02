Legitimerad Läkare till Salems vårdcentral
2026-03-02
Möjlighet att få bli en del av vårt team på Salems vårdcentral!
Salems vårdcentral är en välfungerande och stabil enhet med omvittnat trevligt arbetsklimat.
Idag är vi 8 specialister i allmänmedicin och 5 ST-läkare. Vi prioriterar utbildning och handledning av både AT/BT/ST samt läkarstudenter och strävar efter att tillhandahålla en trygg och välkomnande miljö för nya kollegor.
Vi har cirka 13 700 listade patienter och är enda vårdgivare i kommunen. Vårt befolkningsunderlag är blandat med villor, radhusbebyggelse och mindre antal flerfamiljshus. Du kan läsa mer om oss på Salems vårdcentral
Vi erbjuder
Salems Vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en del av Region Stockholm. SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Arbetsplatsen
En trivsam och trevlig arbetsplats där vi månar om varandra och arbetar mot samma mål. På enheten finns sköterskeledda mottagningar för diabetes, hypertoni, astma/KOL samt seniormottagning. Vi har ett mycket kompetent psykosocialt team med kurator/samtalsterapeut och rehabkoordinator. I enheten igår även primärvårdsrehab med fysioterapeuter arbetsterapi, dietist samt neuroteam vilket ger unika möjligheter till teamarbete över professionsgänserna.
Vårt uppdrag innefattar även BVC och Familjecentral i samarbete med kommunen. Barnmorskemottagning finns i samma byggnad. Vi har läkarmöte och fallfika varje vecka samt interprofessionella möten med rehab och vårt psykosociala team.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete. Du kommer under handledning självständigt arbeta med såväl akuta som planerade patienter samt egna återbesök.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare för tjänsten med möjlighet till ST och läkare med examen alternativt legitimerad läkare för tjänst som underläkare
Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral eller likande
Behörighet att verka inom svensk sjukvårdDina personliga egenskaper
Vi önskar att du har ett intresse för primärvård och kan arbeta självständigt. Du kommer att ha kontakt med olika typer av patienter vilket kräver att du är flexibel och har en god kommunikativ förmåga.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning i 3-6 månader med möjlighet till förlängning. Heltid 40h/vecka. Vi tillämpar flexibel arbetstid. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Salems vårdcentral Kontakt
Anna Lindquist, Verksamhetschef 08-12367222 Jobbnummer
9772625