Leg psykolog/Leg. Psykoterapeut
2026-01-19
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du Leg Psykolog eller Leg. Psykoterapeut med erfarenhet och intresse av att arbeta med krisstöd och psykologisk behandling? Då kan den här rollen vara rätt för dig!
Falck hälsa och arbetsliv fortsätter att växa och vi söker nu fler kollegor till vårt erfarna team inom ramen för personalstöd, krisstöd och psykologiska behandlingar i Göteborg. Inom Falck hälsa och arbetsliv arbetar vi med psykologisk behandling och stödsamtal samt med krisstöd.
Våra kunder är offentliga organisationer, privata företag och försäkringsbolag och våra tjänster hjälper dem att bli effektivare och hälsosammare.
I den här rollen är du en del av Falcks kristeam och tyngdpunkten i ditt arbete ligger på att och arbeta med krisstöd gentemot både organisationer och individer. I krisstödet arbetar du både med att ge krisstöd till chefer och medarbetare och i en konsultativ och handledande roll gentemot andra utförare.
Utöver ditt arbete i kristeamet erbjuder rollen en bredd av arbetsuppgifter där du även arbetar med korta samtals- och behandlingskontakter.
Detta ger en spännande variation i ditt jobb där du kommer att vara med och skapa skillnad samtidigt som du bygger på Falcks och ditt eget kunskapskapital. Du får dessutom möjlighet till utbyte och trevlig samvaro i en prestigelös arbetsgrupp där vi delar erfarenheter och kontinuerligt lär av varandra.
Din roll:
• Bemanna Falcks kristeam, utföra krisstöd samt handleda och vägleda andra utförare i en konsultativ roll
• Utföra utbildningsinsatser relaterat till kris och krishantering hos kund
• Säkerställa psykologisk eller psykosocial vägledning via telefon, personliga möten och videomöten till klienter
• Säkerställa bedömning, diagnostisering och rätt nivå av insatser utifrån problematik och tjänstens ram
• Tillse riskbedömningar och riskhantering av klienten
Vi söker dig som:
• Är leg psykolog och/eller leg psykoterapeut med minst 5 års erfarenhet
• Har erfarenhet och intresse av krisstöd till individer och/eller organisationer
• Har erfarenhet och intresse av att arbeta med psykologisk behandling av vuxna
• Har vana av stödsamtal, både fysisk och digital leverans
Som person är du trygg i din yrkesroll, kommunikativ och en utpräglad lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra kompetenser. Du är drivande och har förmågan att omsätta din kunskap till effektiva insatser hos våra kunder.
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.
Vi erbjuder dig:
• Kollektivavtal, goda marknadsmässiga förmåner
• Tillgång till ett nära och coachande ledarskap, trevliga kollegor och ett bolag som värnar om hela människan
• Självständigt och omväxlande arbete för kunskaps-och erfarenhetsutbyte i olika digitala/fysiska forum
• Möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan
• Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
Placeringsort: Göteborg. Mottagningen ligger vid Heden i Centrala Göteborg.
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar kl. 8-17. I tjänsten ingår även krisberedskap i hemmet enligt ett rullande schema (för närvarande en helgdag i månaden och en vardagskväll varannan vecka).
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Anna Wickberg, Gruppchef i Göteborg på email anna.wickberg@falck.com
.
Välkommen med din ansökan senast 12/02/2026. Intervjuer hålls löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan. Vi tar inte emot ansökan via email.
