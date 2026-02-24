Leg Fysioterapeut
2026-02-24
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du nyfiken på sambandet mellan ergonomi, arbete och hälsa? Vill du jobba i en bred och varierad roll där du med din kunskap bidrar till att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och privatliv? Nu söker Falck i Lycksele en Leg Fysioterapeut till sitt team!
Som Fysioterapeut på Falck hälsa och arbetsliv jobbar du konsultativt och värdeskapande i tvärfunktionella team som består av företagsläkare, beteendevetare, företagssköterskor m.fl. som alla jobbar samspelande med våra kunder och deras medarbetare med goda resultat. Du jobbar i ett bredare perspektiv än enbart med fokus på patienten och har möjlighet att påverka i kontakt med arbetsgivaren. Det kan handla om allt från hälsoundersökningar, bedömning och behandling av arbetsrelaterade besvär, förslag till anpassning av arbetsplatsen på individnivå till bedömningar av arbetsplatsens ergonomiska förutsättningar på grupp och organisationsnivå, kundanpassade utbildningar, riskbedömningar och utvecklande av hälsofrämjande insatser för fysisk träning och stresshantering. Du är alltså med och bidrar till att skapa ett hållbart arbetsliv, på samhällsnivå!
Du kommer bl.a. att arbeta med:
• Bedömning och behandling gällande rörelseapparaten och stress
• Belastningsergonomisk kartläggning på individ- såväl som grupp
• Belastningsergonomisk riskbedömning och intervention
• Arbetsmiljöutbildningar
• Hälsofrämjande arbete
Vi söker Leg fysioterapeut gärna med erfarenhet från företagshälsa eller liknande verksamhet samt:
• god klinisk erfarenhet i bedömning och behandling av besvär från rörelseapparaten
• som behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• med förmåga och intresse av att leverera i digitala verktyg och vara delaktig i Falcks digitala resa
• meriterande med ergonomiutbildning, TIPPA, MEBA, McKenzie eller andra bedömningsverktyg
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor, deras hälsa och arbetsmiljö. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra i syfte att uppnå ökad nytta för våra kunder. Som person är du en lagspelare, målmedveten, initiativrik, nyfiken och affärsinriktad med lösningsfokus. Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig:
• Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner
• Tillgång till ett nära och coachande ledarskap, trevliga kollegor och ett bolag som värnar om hela människan!
• Att jobba som en viktig nyckelresurs i tvärfunktionella team med spetskompetens inom hälsa och arbetsliv
• Självständigt och omväxlande arbete men med kollegor över hela landet för kunskaps-och erfarenhetsutbyte i olika digitala/fysiska forum
• Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
• Ett kreativt utrymme att skräddarsy lösningar till våra kunder som finns representerade inom alla branscher, med möjlighet att påverka och skapa resultat på både individ-och organisationsnivå
Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, tjänstgöringsgrad enl. överenskommelse. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Tjänsten kan innehålla resor vilket innebär att du måste ha körkort och gärna tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Helen Salomonsson på helen.salomonsson@falcksverige.se
. Vi tar inte emot ansökningar via email.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-22. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
