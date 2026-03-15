Led utvecklingskraften i Västerbergslagen!
2026-03-15
AB Samarkand2015 är utvecklingsbolaget som verkar för ett innovativt, hållbart och attraktivt Västbergslagen.
Nu söker vi en VD som kan ta bolaget in i nästa fas - med tydliga prioriteringar, stärkt genomförandekraft och ökad regional effekt.
Detta är inte ett traditionellt VD-uppdrag. Det är ett uppdrag där samhällsnytta och affärsnytta går hand i hand.
Ett uppdrag med verklig påverkan
Samarkand2015 verkar i skärningspunkten mellan offentlig sektor, privat sektor, akademi och civilsamhälle. Bolaget skapar värde genom att:
stärka regionens kompetensförsörjning och bredda arbetsmarknaden
initiera och samordna utvecklingsinsatser som stärker regionens attraktionskraft
driva skalbara lösningar inom exempelvis energi och infrastruktur
utveckla och samordna plattformar där offentliga och privata aktörer agerar gemensamt
omsätta industriella behov i konkreta strukturer och samarbeten
identifiera nya utvecklingsområden och pröva deras bärkraft.
Det finns ett etablerat förtroendekapital. När Samarkand2015 samlar aktörer skapas tyngd, legitimitet och genomslag.
Från bredd till kraftsamling
Nu går verksamheten in i nästa fas. Att leda Samarkand2015 framåt innebär att tydliggöra bolagets position och vidareutveckla den starka grund som redan finns.
Ditt ansvar blir att, tillsammans med organisationen, samla och prioritera arbetet kring ett antal strategiskt viktiga områden för att skapa större genomslag. Du säkerställer rätt kompetens och tydliga prioriteringar och bygger vidare på den handlingskraft som finns i verksamheten.
Du företräder bolaget i dialog med ägare, näringsliv och samarbetspartners och fortsätter stärka förtroendet för Samarkand2015 som regional utvecklingsaktör.
Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativ närvaro - du skapar struktur, följer upp beslut och driver utvecklingen framåt tillsammans med medarbetarna.
Din profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet i komplexa miljöer där flera intressenter samverkar.
Nyckelfaktorer för att lyckas i uppdraget är förmågan att omsätta övergripande ambitioner till ett begränsat antal prioriterade huvudområden - och samla organisationen bakom dem. Samtidigt har du ett starkt samhällsengagemang och en god förståelse för regionala utvecklingsfrågor.
Som person skapar du riktning och förtroendefulla relationer genom tydlig kommunikation och tillit. Du driver förändring med uthållighet och kan visa på resultat som fått verkligt genomslag i arbetssätt och struktur. Du tycker om att utmana invanda mönster, lyfta blicken till helhet och bidra till att verksamheten upplevs relevant och värdeskapande över tid.
Du har relevant akademisk examen eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
Vi erbjuder
Ett tydligt mandat att forma bolagets nästa utvecklingsfas.
En etablerad plattform med starkt förtroende.
En strategisk roll med verklig påverkan på Västerbergslagens långsiktiga utveckling.
Möjlighet att arbeta nära regionens mest prioriterade framtidsfrågor.

Publiceringsdatum: 2026-03-15
Ansökningen görs med så kallat löpande urval, under hela ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Samarkand2015 ägs av Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Region Dalarna, Hitachi Energy och Ovako. Samarkand2015 har även ett 90-tal medlemsföretag som representerar både privat och offentlig sektor samt akademi.
I denna rekrytering samarbetar vi med JS Human Invest AB. Båda organisationerna undanber vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och rekryteringssajter i rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jenny@jshumaninvest.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VD".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: JS Human Invest AB
(org.nr 556944-8680) Arbetsplats
AB Samarkand2015
Rekryteringskonsult
Jenny Stridsman jenny@jshumaninvest.se 0703365672
