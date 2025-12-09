Laseroperatör
Vill du jobba i en industriell miljö där du får ta ansvar och vara en viktig del av produktionen? Vi söker nu en laseroperatör till vår kund i Habo - med omgående start!
Som laseroperatör arbetar du med att köra och övervaka laserskärmaskiner i produktionen. Det är meriterande om du har erfarenhet av yrket sedan tidigare men inget krav. Har du inte erfarenhet vill vi att du har en har industriell bakgrund och har arbetat med maskiner, CNC eller liknande. Du kommer att få upplärning på plats.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Drift och övervakning av laserskärmaskiner
• Materialhantering med truck och travers
• Kvalitetskontroller av producerade detaljerProfil
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av industriarbete, gärna inom laser, maskin- eller CNC-drift
• God fysik - arbetet innebär en del tunga lyft
• Flexibilitet - du arbetar dagtid men ser gärna en möjlighet att ta kvällsskift vid behov i framtiden
Kunden erbjuder:
• En varierad vardag i en modern industrimiljö
• Möjlighet att lära dig nya maskiner och utvecklas inom företaget
Då tjänsten är tänkt att övergå till anställning hos kund ser vi att du som söker bor i närområdet.
Skicka din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
