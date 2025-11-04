Lärarvikarier till Raoul Wallenbergskolan Bagartorp
Raoul Wallenbergskolan Bagartorp startades 2021 och har ca 520 elever i årskurs 6-9. Skolan ligger mitt i stadsdelen Bagartorp, som är under stark utveckling, och drivs under devisen "Skolan mitt i byn". I skolans närhet ligger vår förskola, RWF Järvastaden, med drygt 200 barn och vår F-5-skola, RWS Järvastaden, med drygt 700 elever. Vi har en hälsoprofil på skolan och ser rörelse som en förutsättning för lärande. Trygghestvärdar ansvarar för att ha organiserade aktiviteter på rasterna.
Vi är ett positivt kollegium som tycker om att utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt med ett gott ledarskap och att bygga förtroendefulla relationer, vilket är grunden för trivsel och ett gott lärande. Vi har nya, ljusa lokaler vilket också bidrar till en positiv lärmiljö.
Vi söker nu vikarier som vi kan ringa in vid behov för kortare uppdrag.
Detta är ett perfekt extrajobb för dig som ex. studerar på deltid eller vill prova på att arbeta inom skola. Du kommer att få en bra introduktion och stöd av ordinarie personal.
Vem är du?
Vi söker dig som är intresserad av ett extrajobb inom skola. Det finns också möjlighet att framöver anställas för längre uppdrag. Vi söker dig som är flexibel, drivande och engagerad. Du liksom vi brinner för att göra positiv skillnad för olika typer av elever - både de som är i behov av särskilt stöd och de som behöver stora utmaningar. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en god samarbetsförmåga samt ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, föräldrar och kollegor.
Du använder med enkelhet datorer som ett verktyg för att underlätta arbetet. Du är ansvarstagande och bra på att skapa rutin och struktur.
Tjänsten som vikarierande lärare är en behovsanställning där du blir kontaktad när behov finns på skolan. Vi försöker alltid att ha framförhållning, men om behov uppstår kan vi höra av oss samma morgon då vi behöver en ersättare till en personal som är sjuk.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Publiceringsdatum2025-11-04Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 1 december2025.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
