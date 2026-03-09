Lärare till Jernvallsskolan åk 4-6
Sandvikens kommuns förskolor och skolor styrs av både nationella och kommunala mål. Varje enhet följer upp och utvärderar sin verksamhet, gör en resultatanalys och formulerar utvecklingsåtgärder. Det är av yttersta vikt att var och en i organisationen ser och tar sitt ansvar för det gemensamma uppdraget att åstadkomma ett utbildningssystem av god kvalitet, där barn och elever, oavsett bakgrund, kan utvecklas så långt som möjligt. Under rubriken Utbildning& förskola, www.sandviken.se
finns ytterligare information om förskolan och skolan.
Jernvallsskolan ligger i södra Sandviken, granne med Arena Jernvallen och Göransson Arena där skolan har sin idrottsverksamhet. Skolan ligger nära Storsjön och använder sig av den närheten i undervisningen.
Inför ht26 söker vi nu:
1 grundskollärare, 100% tillsvidareanställning
1 speciallärare, 100% tillsvidareanställning
Antal tjänster kan komma att förändras utifrån organisatoriska förutsättning vid terminsstart.
Som grundskollärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt skolans styrdokument. Uppdraget innebär att skapa en tillgänglig lärmiljö där elevernas nyfikenhet och lust att lära tas tillvara.
Som speciallärare har du lätt att fånga elevernas nyfikenhet och lust att lära samt har förmåga att bygga goda relationer. Som speciallärare arbetar du nära elever och lärare för att öka måluppfyllelsen. Du använder pedagogiska strategier för att möta elevers behov och stärka deras kunskapsinhämtning.
Du bidrar genom att:
* Stimulera elevernas utveckling och lärande utifrån deras individuella behov
* Skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
* Vara en tydlig och trygg förebild för eleverna
* Arbeta aktivt för en inkluderande och trygg skolmiljö
* Samverka i arbetslaget för att utveckla undervisningen
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter i kollegiala forum
* Stärka varandra i det dagliga arbetet
* Ha ett öppet och lösningsfokuserat förhållningssätt
* Arbeta med eleven i centrumKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha god pedagogisk insikt och förstå hur elever tar till sig kunskap på olika sätt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, samt bidrar till en trygg och tillgänglig lärmiljö. Lyhördhet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper i det kollegiala arbetet, där undervisningen utvecklas tillsammans. Ett strukturerat arbetssätt underlättar planering och uppföljning, samtidigt som flexibilitet gör att du kan hantera förändrade behov och se möjligheter i nya situationer. Ett inkluderande förhållningssätt genomsyrar ditt arbete och skapar goda förutsättningar för alla elever.
För uppdraget krävs:
* Lärarlegitimation med behörighet för den tjänst du söker.
* God kännedom om grundskolans styrdokument
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God IT-kompetens och vana att använda digitala verktyg är meriterande.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
ÖVRIGT
