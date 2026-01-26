Lärare Textilslöjd
Södra Skolan i Kalmar AB / Grundskollärarjobb / Kalmar Visa alla grundskollärarjobb i Kalmar
2026-01-26
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södra Skolan i Kalmar AB i Kalmar
Södra skolan i Kalmar är en fristående grundskola för årskurserna F-9 placerad i centrala Kalmar som startade 2006. Vårt fokusområde är EQ och språk som syftar till att alla elever ska bli den bästa versionen av sig själva - kraften kommer inifrån.
Den viktigaste resursen på Södra skolan är pedagoger, elevhälsa och övrig personal. Vi är en stolt organisation som trivs tillsammans, är behöriga, är professionella och fokuserade på att varje elev ska känna sig inkluderad och sedd.
Vi söker dig som är behörig lärare inom slöjd med inriktning textil. Du har erfarenhet av att undervisa på mellanstadiet och högstadiet. Du har ett stort engagemang, har positiva förväntningar och beredd att arbeta målmedvetet för att alla elever ska känna sig inkluderade och sedda. Du har god självkännedom, är strukturerad samt är en trygghetsskapare. Du trivs med närhet till elever och kollegor, är lyhörd och har lätt för att samarbeta. Vi är ett glatt team på Södra skolan som välkomnar dig som vill ingå i vårt glada team.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning 80 %, med start i augusit 2026.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jobb@sodraskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Leg Lärare Textilslöjd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skolan i Kalmar AB
(org.nr 556696-6031), http://sodraskolan.se
Esplanaden 2 (visa karta
)
392 33 KALMAR Arbetsplats
Södra Skolan I Kalmar AB Kontakt
Rektor
Eva Cegrell eva.cegrell@sodraskolan.se Jobbnummer
9703180