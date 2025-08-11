Lärare ma/no årskurs 5
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.
Brunns skola är en F-9 skola med ca 525 elever.
Skolan ligger på Ingarö, 30 minuters bussresa från Slussen. Skolan arbetar med digitala verktyg och har en mycket god digital infrastruktur. I årskurs 4 - 9 har alla elever en egen dator.
Med respekt - glädje - delaktighet arbetar vi med våra fokusområden studiekultur, att stärka och utvecklas läs- och skrivförmågan, höja matematikkunskaperna samt AI och källkritik. Du kommer att få ett fantastiskt arbete med frihet under ansvar, möten med elever, föräldrar och professionella kollegor.
Rollen som lärare i matematik och no innebär att du ingår i ett arbetslag med årskurs 4 och 5. Du ansvarar för undervisningen i dina ämnen och är mentor i en klass. Du får undervisa flera klasser.
Som mentor är din viktigaste uppgift att motivera eleverna till studier och stärka deras självkänsla och sociala utveckling. Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och no i årskurs 5.
Värmdö kommun kommer att introducera V-klass som ett verktyg i planerings- och uppföljningsarbetet, samt i kontakt med föräldrar och elever till läsåret 25/26.
Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och med stor förmåga till samverkan med såväl våra elever som skolans vuxna. Du är en driven och engagerad lärare som gillar att utmana och utmanas och som har höga förväntningar på dina elever.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser ett föräldravikariat från den 3 november 2025-18 juni 2026 sista ansökningsdag 25 augusti-25. Intervjuer sker löpande.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
