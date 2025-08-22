Lärare inom IT/Dator- & kommunikationsteknik
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är lärare
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.
Tillsammans skapar ni en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för aktivt lärande hos våra elever.
Vi söker en engagerad och kunnig lärare i dator- och nätverksteknik för undervisning i gymnasiet. Tjänsten innebär att utbilda elever i dator- och kommunikationsteknik samt nätverksteknik med syfte att ge dem de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta inom IT-branschen. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisning som kombinerar teoretiska moment med praktiska övningar, samt stödja elever i deras lärande och personliga utveckling.
Arbetsuppgifter:
• Undervisa i kurser inom dator- och nätverksteknik, med fokus på installation, konfigurering, administration och felsökning av datorer och nätverk.
• Planera och leda praktiska laborationer där elever arbetar med teknisk utrustning och verklighetsnära problem.
• Säkerställa att undervisningen inkluderar aspekter av datorsäkerhet, hållbarhet och kvalitetsmedvetenhet.
• Stötta elever i att utveckla problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
• Dokumentera undervisning och elevernas progression samt hjälpa dem att dokumentera sitt eget arbete på ett professionellt sätt.
• Bidra till en serviceinriktad och positiv lärandemiljö genom god kommunikation med elever, kollegor och externa samarbetspartners.
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• Utbildning inom IT, nätverksteknik eller motsvarande område.
• Erfarenhet av arbete med dator- och nätverksteknik, inklusive hård- och mjukvaruinstallation, konfigurering, optimering och administration av nätverk.
• Kunskaper om datorsäkerhet och hållbarhet kopplat till IT-lösningar.
• God kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt.
• Förmåga att kombinera teoretisk undervisning med praktiska moment.
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete och/eller lärarbehörighet är meriterande.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du har en mycket god pedagogisk insikt och ett intresse för att inspirera och motivera elever till att utvecklas inom IT-området. Du är engagerad och arbetar serviceinriktat och med ett kvalitetsmedvetet förhållningssätt. Vidare har du förmågan att skapa en trygg och inkluderande lärandemiljö och du är en tydlig ledare i klassrummet.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard.
