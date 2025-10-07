Lärare i svenska och engelska vikariat
Kommunsamverkan Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med Blekinges kommuner som medlemmar. Vårt uppdrag är att erbjuda verksamheter inom det psykosociala och neuropsykiatriska området, där samordnade insatser ger stora fördelar. Vi erbjuder vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer. Inom autismspektrumsyndrom erbjuder vi gymnasieutbildning med internat, gruppboende och daglig verksamhet.
Vår värdegrund - bemötande, engagemang, trygghet, utveckling och professionalitet - genomsyrar hela vår verksamhet. Dessa värden blir levande genom vår ledar- och medarbetarfilosofi, som bygger på friskfaktorer.
Klaragymnasiet med internat är en skola för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Skolans syfte är att erbjuda bra utbildningar och skapa förutsättningar för vidare studier, arbete eller annan daglig verksamhet.
Vi erbjuder följande utbildningar:
• Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap.
• Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning.
• Försäljnings- och serviceprogrammet.
• Introduktionsprogrammen programinriktat val och individuellt alternativ.
Förutom rektor består arbetsgruppen av biträdande rektor, speciallärare, skolsköterska, två resurspedagoger och 17 lärare.
Du kommer att undervisa eleverna i svenska och engelska. I all undervisning ingår att ta individuell hänsyn till eleverna med utgångspunkt i tydliggörande pedagogik. I arbetet ingår även att individanpassa det undervisningsmaterial som du använder utifrån elevens behov.
För att ge eleverna de bästa förutsättningarna arbetar vi i små grupper på fyra till åtta elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare i svenska och engelska på gymnasie- eller grundskolenivå. Det är viktigt att du har intresse av att möta ungdomar som behöver särskilt stöd. Du ska ha förmåga att arbeta med elever med autism och vara flexibel i ditt arbetssätt för att möta eleverna på deras kunskapsnivå. Det är meriterande om du har kunskap i tydliggörande pedagogik och är gymnasielärare med erfarenhet av arbete på högstadiet.
Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Utifrån elevernas behov kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet som empatisk förmåga och god självkännedom. Med din positiva värdegrund och trygga personlighet ska du vara en god förebild för våra elever.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du måste ha B-körkort och godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
