Lärare i elprogrammet
Bergstrands Gymnasium AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen)
Bergstrands gymnasium i Bromma erbjuder fyra nationella gymnasieprogram: fordon- och personbil, Transport, Elprogrammet samt bygg- och anläggning. Vi har ca 240 elever och finns i moderna lokaler i Bromma nära tvärbanan.
Om rollen
Bergstrands gymnasium i Bromma söker en legitimerad lärare inom elprogrammet med fokus på APL (Arbetsplatsförlagd lärande).
Du är en driven, positiv och nyfiken lärare med behörighet att undervisa ellära m.m.
Du trivs att samarbeta med alla yrkesroller på skolan och tycker att yrkesutbildning är bland det viktigaste vi kan ge våra ungdomar!
Du kommer att undervisa som
yrkeslärare och leda våra elever till examen som elektriker. Vi jobbar med Case vilket innebär att du är en viktigt kugge i lagarbetet på skolan. Kontakta arbetsplatser för praktik och nära samarbete med handledare ute på fältet.
På Bergstrands gymnasium trivs du som vill arbeta i laganda och team. Välkomnar just din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: petra.schotes@beut.se
Detta är ett heltidsjobb.
Bromma Kontakt
Rektor
Petra Schotes petra.schotes@beut.se 0761466077 Jobbnummer
