Lärare årskurs F-3 Noblaskolan Hemdal
2025-08-29
Noblaskolan består av 16 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Noblaskolan Hemdal är en trevlig skola med mycket hjärta och stort fokus på eleverna. Det är viktigt att utvecklas! Vi ställer krav på såväl våra elever som våra lärare, samt stöttar och utmanar varandra för att nå ännu längre. Noblaskolorna har ett tydligt koncept som vi arbetar efter - Noblakoden. Den innebär att vi har hög akademisk ambition och arbetar med strukturerad undervisning genom att ställa krav, stötta och utmana eleverna. Vi har ett gemensamt förhållningssätt kring förväntningar, undervisningsstruktur, trygghet och trivsel som är viktigt för en bra skol-och arbetsmiljö. Just nu arbetar alla Noblaskolorna med undervisningsutveckling tillsammans med en skolforskare. Som lärare i en Noblaskola har man även kollegialt samarbete med lärare i andra Noblaskolor.
Skolan ligger i en lugn och naturnära miljö i före detta Folkets Park vid Hemdal med närhet till kommunikationer. En del av skolan är inrymd i Dansrotundans ombyggda lokaler vilket skapar möjlighet till nytänkande i verksamheten.
Vi är en fristående grundskola från förskoleklass till och med årskurs 9 med integrerat fritidshem. Skolan är fördelad på två olika byggnader med årskurs F-5 i den ena, Rotundahuset, och årskurs 6-9 i den andra, Hemdalshuset.
Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida www.noblaskolan.se/Hemdal
Ditt uppdrag
Varje elev har det som krävs för att lyckas inom sig. Vår uppgift är att locka fram den potentialen genom att ställa krav, stötta och utmana. Framgång är inte en destination, utan en process som vi arbetar med på varje lektion. Vi söker nu en legitimerad lärare som är skicklig i sitt läraruppdrag för att undervisa på lågstadiet. I ditt uppdrag ingår förutom undervisning och sedvanliga läraruppgifter att vara klasslärare samt att ingå i någon av skolan utvecklingsgrupper. Du kommer att samarbeta med kollegor i ditt arbetslag såväl som i ämnesgrupper både på skolan men även med andra Noblaskolor. Du är delaktig i skolans systematiska kvalitetsuppdrag genom kontinuerliga uppföljningar av dina elevers resultat och vad de eventuellt behöver för stöd för att utvecklas optimalt. Du deltar i skolans kollegiala lärande samt är med och bidrar till skolans utveckling. På skolan arbetar vi efter Noblaskolans speciella koncept för att variera inlärningen för eleverna och stärka deras lärande. Det handlar bland annat om att alla klasser arbetar kontinuerligt med retorik, problemlösning i matematik, daglig läsning samt olika Noblaprojekt som man samlas kring. Utöver det arbetar vi med Noblakoden som förklarar hur vi har tydligt upplägg på lektioner och hur vi arbetar med trygghet och studiero.Publiceringsdatum2025-08-29Profil
I första hand söker vi dig som är erfaren och legitimerad lärare för att undervisa på lågstadiet. Du är en tydlig ledare med värme och duktig på att leda elevgrupper, utmana de elever som behöver det samt stöttar på olika sätt de elever som behöver olika sätt att lära på. Du är bra på att arbeta med kamratskap med eleverna och arbetar på ett naturligt sätt med skolans värdegrundsuppdrag. Du kan ta egna initiativ, är självgående men även bra på att samarbeta. På vår skola har vi höga ambitioner för våra elevers lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang för lärande och intresse för att utveckla våra elevers kunskaper och att samarbeta kollegialt på vår skola. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också kreativ, öppen, entusiasmerande och strukturerad samt har ett tydligt ledarskap.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattning 100%, provanställning tillämpas. Tillträde efter överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Jenny Vestergren på tel. 021- 15 60 86 eller bitr.rektor Anna Fordell på tel 021- 15 60 88.
