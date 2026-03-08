Lärare
2026-03-08
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Välkommen till Dibber
Vi har en viktig roll och vill att du är med!
Vill du bidra till att ge alla elever rätt utbildning i en kommunicerande och trygg miljö med höga förväntningar? Trivs du med ett engagerat team och utvecklande arbetsdagar? Vill du gå till jobbet med syftet att utöva meningsfullt lärande för ökad livskvalité? Dibber Snäckbacken anpassad grundskola i Sollentuna söker en ny speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning!
Dibber Snäckbacken är en anpassad grundskola som riktar sig till elever från förskoleklass till och med grundskola. Vår elevgrupp har intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar och läser ämnesområden. Vi erbjuder eleverna en miljö där det finns en övertygelse om att alla barn kan utvecklas. Vi tar emot mellan 18-20 elever och varje mentorsgrupp består av ca. 6 elever.
Dibber Snäckbacken anpassad grundskola erbjuder: Förskoleklass, årskurs 1-9 anpassad grundskola, fritidshem och korttidstillsyn 9§ LSS (komplement till skola).
Är du den vi söker?
Du delar Dibber Snäckbackens pedagogiska förhållningssätt som handlar om att arbeta med omsorg för att utveckla egenvärde, empati och inkludering.
Du uppmärksammar, sätter ord på och stärker situationer som bygger förtroendefulla relationer och arbetar för att bygga en positiv gemenskap såväl kring eleverna i undervisningen och i mötet med vårdnadshavare, som i ditt arbetslag.
Du bidrar med kunskap och kreativitet, engagemang för lärande och visar tålamod. Du firar dina elevers och kollegors framgångar, stora som små och glädjs med deras nya lärdomar och upptäckter.
Du ansvarar för att genomföra planering, undervisning, dokumentation och utvärdering av undervisningen tillsammans med ditt arbetslag. Du är en del av arbetslaget som bidrar till att Snäckbackens elever får undervisning som leder till nya förmågor och förståelse för normer och värden. Du är elevernas närmaste stöd i alla vardagssituationer. Publiceringsdatum2026-03-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare/lärare och som har en speciallärautbildning med inriktning intellektuell funktionsnedsättning, alternativt dig som är legitimerad förskollärare/lärare och som har påbörjat speciallärarutbildning. Dessutom ser vi gärna att du är en tydlig ledare och har
* Förmåga att bygga förtroendefulla relationer
* Erfarenhet och intresse för digitala verktyg och system
* Samarbetsförmåga och förhållningssätt att dela med sig av kunskap och erfarenhet för kollegialt lärande
* Förmåga att planera och organisera sitt arbete
Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet av AKK (alternativ kompletterande kommunikation). På Snäckbackens anpassade grundskola arbetar vi med PODD (Pragmatisk Organiserade Dynamiska Displayer) som "skol-AKK", merparten av eleverna är preverbala och talar inte ännu.Om företaget
Snäckbackens anpassade grundskola tillhör skolkoncernen Dibber som etablerades i Sverige 2017 och som idag bedriver förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två egnagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera. Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
Med Vänliga Hälsningar
Stefan Laurentii
Rektor
Dibber Snäckbacken anpassad grundskola
Malungsvägen 145
192 71 Sollentunastefan.laurentii@dibber.se
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
