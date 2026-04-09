Lagerpersonal sökes till Exacta

Exacta Logistics AB / Lagerjobb / Örebro
2026-04-09


Visa alla lagerjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Exacta Logistics AB i Örebro, Karlskoga, Uppsala, Norrtälje eller i hela Sverige

Bli en del av vårt lager i Örebro - vi söker engagerade lagermedarbetare med truckkort
Exacta Logistics har nyligen flyttat in i nya, moderna lokaler i Örebro och vi söker nu 5-7 engagerade lagerarbetare som vill bli en del av vårt team.
Tjänsterna avser arbete under våren och sommaren, med goda möjligheter till förlängning under hösten.

Om tjänsten
Arbetet består av sedvanliga lageruppgifter såsom truckkörning, godsmottagning, plock och pack samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom lager. Tjänsterna är förlagda på dagtid och/eller tvåskift.
Du kommer att arbeta i ett team där samarbete, noggrannhet och ansvarstagande är avgörande för att vi ska lyckas tillsammans.
Arbetet är förlagt till våra nya lokaler i Örebro.
Vi söker dig som:
Har truckkort med behörighet A1-4 och B1-4
Har erfarenhet av truckkörning och lagerarbete (meriterande)
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete och har god arbetsmoral
Har en positiv inställning och tycker om att arbeta i team

Vi erbjuder
Möjlighet att vara med i en viktig och utvecklande fas i verksamheten
Ett engagerat och hjälpsamt team
En arbetsplats där säkerhet och samarbete står i fokus
Arbete i våra nya, moderna lokaler i Örebro med en utvecklande arbetsmiljö

Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Exacta Logistics AB (org.nr 556624-9354), https://exacta.se/
Valltorpsvägen 17 (visa karta)
702 36  ÖREBRO

Jobbnummer
9845304

Prenumerera på jobb från Exacta Logistics AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Exacta Logistics AB: