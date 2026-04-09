Lagerpersonal sökes till Exacta
2026-04-09
Bli en del av vårt lager i Örebro - vi söker engagerade lagermedarbetare med truckkort
Exacta Logistics har nyligen flyttat in i nya, moderna lokaler i Örebro och vi söker nu 5-7 engagerade lagerarbetare som vill bli en del av vårt team.
Tjänsterna avser arbete under våren och sommaren, med goda möjligheter till förlängning under hösten.

Om tjänsten
Arbetet består av sedvanliga lageruppgifter såsom truckkörning, godsmottagning, plock och pack samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom lager. Tjänsterna är förlagda på dagtid och/eller tvåskift.
Du kommer att arbeta i ett team där samarbete, noggrannhet och ansvarstagande är avgörande för att vi ska lyckas tillsammans.
Arbetet är förlagt till våra nya lokaler i Örebro.
Vi söker dig som:
Har truckkort med behörighet A1-4 och B1-4
Har erfarenhet av truckkörning och lagerarbete (meriterande)
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete och har god arbetsmoral
Har en positiv inställning och tycker om att arbeta i team
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med i en viktig och utvecklande fas i verksamheten
Ett engagerat och hjälpsamt team
En arbetsplats där säkerhet och samarbete står i fokus
Arbete i våra nya, moderna lokaler i Örebro med en utvecklande arbetsmiljö
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08

Arbetsgivare: Exacta Logistics AB
(org.nr 556624-9354), https://exacta.se/
Valltorpsvägen 17 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Jobbnummer
9845304